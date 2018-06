Laurinová bude počestnou ženou

"Letos na podzim začnu být velmi počestnou, alespoň na divadelní scéně. V Divadle ABC totiž budu hrát hlavní roli ve hře Příliš počestná žena. Určitě ten název je pro diváky o mně lehce matoucí, ale o to víc se na tuto roli těším," svěřuje se s úsměvěm Sabina.

Divákům se také připomene začátkem září v Divadle Kalich v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet jako Ofélie. Vystřídá v těchto dnech uváděnou americkou verzi muzikálu.

"Ta americká adaptce má spoutu zajímavých nápadů, které jsem ocenila, ale je jiná. Nemá tu jednoduchost, ve které je podle mne největší síla a krása," poznamenává herečka.

Sabina Laurinová nyní ještě stihne dovolenou. Odlétá na dovolenou k moři, aby nabrala nové síly do další práce, i proto, že letošní léto ji v Čechách počasím zklamalo.

"Letos bylo léto vcelku ošklivé a já jsem ho prožila nejvíce v televizním studiu, kde natáčím nový seriál. Takže teď letím s mojí maminkou a Valentinkou do Bulharska. Tu zemi jsem vybrala především kvůli dítěti, protože je to tam pro něj vhodné, zvláště příjemný vstup do moře. Vím to z vlastní zkušenosti, protože tamější prostředí už znám. Před dvěma roky jsme byly v Primorsku a moc jsme si to tam užily."