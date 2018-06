Laufer se tuží jízdou na koni

"Musel jsem si nasadit do hlavy nový harddisk na paměť," komentuje s nadsázkou svoji situaci.

Nejnáročnější pro něj prý budou Pokrevní bratři. Tam bude hrát vypravěče, ale také spousty vedlejších postav, jako je učitel, policista, gynekolog, majitel kolotoče...

Texty se učil už v květnu, aby byl na zkoušky pořádně připravený. A nejlépe mu to šlo v autě. "Tam mám svoji učebnu," říká. "Napíšu si texty velkými písmeny na papír, ten mám na vedlejším sedadle a vždycky tam za jízdy juknu," dodává.

Za svoji letitou kariéru prý měl výpadky na jevišti minimálně, přesto tvrdí, že má špatnou paměť. Dobře se prý učí pouze jazyky, ostatní musí nadřít.

Fyzickou kondici si udržuje sportem. Hraje fotbal s Amforou, tenis a před rokem si pořídil koně. Nejenže na něm jezdí, ale učí se ho také fotografovat. "Je to strašně těžké, ale krásné," popisuje snahu o dokonalé záběry.

Fotí už řadu roků a v šedesátých letech se snažil svoje fotografie vystavit. "Byly to snímky z Ruska. Tak, jak jsem ho viděl na svém prvním turné. Auto zapadlé na Sibiři ve sněhu a na chladiči noviny Pravda nebo dva gazíky zapasované do sebe. Jenomže tady se to nelíbilo, a tak mi výstavu zrušili," vzpomíná.

Laufer je autorem přibližně čtyř stovek textů, mimo jiné i hitu Sbohem, lásko, já jedu dál, jehož refrén ho prý napadl za volantem a také režíruje. Inscenace Kancelář (podle přepracované hry Služky) měla takový úspěch, že ji teď nově nastuduje pro Divadlo Kalich.