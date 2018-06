Láska z plakátu skončí popravou

Bobby Harris byl jedním z oněch kandidátů smrti, které na svém sporném reklamním plakátu představil italský módní koncern Benetton. Od té doby, co koncem roku 1999 spatřila na plakátu svého Bobbyho, bojuje Dagmar Polzinová o jeho život. Okamžitě prý pocítila, jak ji to k Harrisovi přitahuje. "Věděla jsem, že není žádný vrah. Viděla jsem mu to na očích," říká. Loni ho pak poznala osobně a v říjnu se přestěhovala do Severní Karolíny, aby mu byla nablízku.