Láska Wooda a Potenteové skončila

9:39 , aktualizováno 9:39

Ještě v létě to vypadalo, že se americký herec Elijah Wood, představitel hobbita ve filmu Pán prstenů, co nevidět ožení. Podle přátel byl velmi zamilovaný do přítelkyně Franky Potenteové. "Chce jí učinit nabídku k sňatku. Snažil jsem se mu to rozmluvit, ale marně," prozradil tehdy jeden Woodův přítel. Jejich láska je ale minulost. Herecký pár se totiž rozešel.