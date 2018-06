Láska, vášeň a dokonalá těla. Bučková a Noid se poprvé odhalili

ELIŠKA BUČKOVÁ, ČESKÁ MISS 2008

PROČ JSME CHTĚLI VZTAH UTAJIT

Naše seznámení mělo celkem rychlý spád a já byla čerstvě po rozchodu. Chtěla jsem dát věcem čas, aby si sedly, ale když nás fotografové vyfotili na letišti, nebyl důvod něco dál tajit. Jsme zamilovaní a nestydíme se za to.

PROČ RODIČE NOVÉMU VZTAHU PŘÍLIŠ NEFANDÍ

Vašek je úžasný člověk a má srdce na pravém místě. Chápu, že na lidi, kteří ho nepoznali blíže, může působit třeba tvrdě a nesympaticky, ale já na Vaška nedám dopustit. Věřím, že až moji rodiče Vaška jednou poznají, zamilují si ho.

MANŽELSTVÍ A DÍTĚ

Jsme na začátku, ve fázi poznávání se, takže je předčasné mluvit o svatbě a miminku, ale náš vztah beru vážně a věřím mu.

KOLIK MÁME NA SEBE ČASU

Trávíme spolu každou volnou chvíli. Jelikož oba milujeme jídlo, tak spolu nejraději vaříme a ládujeme se dobrotami.

PROČ JSEM DŘÍV HUBLA

Určitě mi to pomohlo hlavně v zahraničí, konkrétně v Miláně, kde byli z mojí postavy nadšeni. Bohužel Česko mě označilo za anorektičku a moje rodina to těžce nesla. Měli o mě strach, že nic nejím, i když to tak nebylo. Jen jsem přestala večeřet těstoviny v jedenáct večer a začala si hlídat svůj jídelníček.

JAK TO MÁM S VÁHOU TEĎ

Já to mám s váhou nahoru a dolů. Když se hlídám, jím zdravě a snažím se alespoň trošku hýbat, tak je to super. Ale pak přijdou dny, kdy bych snědla i slona, kdyby byl po ruce. To mi ta kila zase naskočí, takže je potom zase musím shodit a omezit se v jídle. Ale takové problémy má asi většina žen.

JAK SE NÁM FOTILO PRO REVUE iDNES.cz

Focení s Lenkou Hatašovou jsme si nesmírně užívali. Prostě super! Fotky se moc povedly. Nějakou si časem nechám zvětšit a pověsím si ji do bytu.

VÁCLAV NOID BÁRTA, MUZIKANT

JAK JSME SE SEZNÁMILI

Seznámili jsme se přes Facebook a dřív jsem nevěřil, že by něco takového mohlo fungovat. Preferoval jsem vždycky osobní setkání. Občas jsme si nezávazně napsali a potom jsme se potkali v klubu v Karlíně. Následoval koncert Kamila Střihavky, ze kterého jsem Elišku odvezl k ní domů. Postupně naše kamarádství přerostlo v lásku, někdy před Vánocemi. Byl to ten nejkrásnější vánoční dárek.

CO MÁM NA ELIŠCE NEJRADĚJI

Eliška je nejen vzhledově nádherná, přesně můj typ, ale je to strašně hodná holka ze slušné rodiny a má nejen neuvěřitelné charisma, ale především velmi hodnotné vlastnosti.

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA MÉ PARTNERKY

Já jsem takto bohužel vychováván nebyl a někdy si říkám, že by to bylo i lepší. Už jsem se ale i ve svém poměrně krátkém životě naučil držet hodnot a zásad, o kterých jsem přesvědčen, že jsou správné.

JAK SI OHLÍDÁM ELIŠČINU POSTAVU

Eliška určitě není podvyživená a tím, že jsme spolu, jí to určitě nehrozí. Jsem vášnivým kuchařem a nejraději pro ni vařím dobroty.