Láska v práci (kupodivu) nevadí

V německém časopise Für Sie uvádí, že láska na pracovišti bývá naopak firmě prospěšná: "Může být stimulující pro růst, výkon a kreativitu." Zamilovaní jedinci se totiž do práce zpravidla těší. Kromě toho, že se snaží být dobře oblečení, upravení (a nezřídka dokonce začnou vonět), se chtějí zalíbit i tím, že vyniknou nad kolegy.Třeba jiskřivou myšlenkou nebo pochvalou od šéfa. A co víc si vedení firmy může přát? Z průzkumu konkrétně vyplynulo, že kolem dvaceti procent manželských párů se seznamuje v práci nebo při událostech, na které by se nebýt jejich zaměstnání nedostaly. Je přece časté, že modelka žije s fotografem, herečka s hercem či kameramanem, soudce s advokátkou..."Je to podobné, jako když se lidé seznamují při studiu. I práce jim dává téma k rozhovorům. A to je ve vztahu důležité," míní psycholožka Eva Hanáková. Pokud je takové zalíbení v počáteční fázi, psychologové se shodují: nedávejte kolegům nic najevo.Když náhodou šéf uvidí, jak se v sobotu v parku jeho podřízený drží za ruku s kolegyní, dá se říci: je to jejich věc. Pokud se dotyční chtějí držet za ruce i v kanceláři, bude lepší, aby nejprve přemýšleli nad způsobem, jak svůj vztah spolupracovníkům naznačit.Průzkum německých psychologů se totiž vztahoval pouze na páry, které v práci vytvořily dlouhodobý partnerský vztah. Kromě toho došli k poznání, že každý pátý člověk ve svém zaměstnání potkal protějšek, který mu byl sympatický tak, že by se s ním chtěl blíže poznat. A to jsou právě ty případy, o nichž je lepší zpočátku pomlčet. *Láska, která vznikla v jedné kanceláři, nemusí být zaměstnavateli na škodu: partneři se do práce těší, dokážou skvěle komunikovat a bývají i výkonnější. Dokud žena neodejde na mateřskou dovolenou...