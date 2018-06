Láska přes internet skončila fiaskem

Fowler v květnu prodal všechen svůj majetek a odjel s hotovostí 1400 dolarů do Georgie, aby se s Hortonovou, z níž se vyklubala atraktivní blondýnka, oženil. Debbie mu prý nabídla, že jeho úspory uloží na své bankovní konto.

Co však Fowler nevěděl, bylo, že Debbie je vdaná. V rozhovoru pro agenturu Reuters se podivil, jak Hortonová mohla žít zároveň s ním i s manželem. "Svému muži musela říkat, že pracuje v noci, a mně zase, že pracuje ve dne."

Jejich vztah skončil, když mu žena oznámila, že jde na operaci do nemocnice, a vyzvala ho, aby opustil mobilní dům, který týden sdíleli. Když o ní delší dobu neslyšel, zavolal do nemocnice, avšak tam pacientku toho jména nikdy nepřijali.

Soudce William Malcolm v pondělí přikázal Hortonové, aby Fowlerovi peníze do středy vrátila, jinak půjde do vězení. Nepomohlo ani tvrzení její obhájkyně, že Debbie Fowlera od příjezdu do USA zrazovala a že mu žádné peníze neukradla, protože ani nemá bankovní konto.