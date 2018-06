LÁSKA POD LUPOU: Vojtkovi pózovali bez kabátu, ale s vášní v srdci

Jovanka Vojtková

Josef: Manželka, dobrá kuchařka, úžasná ženská.

Josef Vojtek

Jovanka: Můj manžel, miláček i zlobítko.

Láska na první pohled

Josef: To je důležitý, ale někdy to nevyjde.

Láska k dětem

Josef: Ta by měla být. Lidi jsou hloupí, když je mají a vzdají se jich.

Jovanka: Mám ji kolem sebe hodně, ale na lásku k vlastnímu dítěti čekám. Bezdětná být nechci. Jednou to vyjde. A bude to holčička, vím to.

Rodina

Josef: Rodinu tvoří lidi, kteří se mají rádi, je jedno, jestli jsou dva nebo jich je padesát.

Jovanka: Manžel a nejbližší.

LÁSKA POD LUPOU: Josef Vojtek a Jovanka Vojtková. FOTO Lenka Hatašová, MAKE-UP Monika Navrátilová, foceno ve Ventana Hotel Prague

Lásky minulé

Josef: Když jsou dobrý, tak se na ně nezapomíná.

Jovanka: První desetiletý vztah. Zůstal mi z něj člověk, kterého jsem pasovala na svého bratra, kterého nemám.

Lásky současné

Josef: Ta je jedna, ta je výborná.

Společná budoucnost

Josef: Ta se může plánovat, ale lepší je společná minulost, když to vyjde.

Jovanka: Děti.

Nový kabát

Jovanka: Mám jich spousty, už žádný další nepotřebuji.

Nejoblíbenější kabát

Jovanka: Pepa Vojtek.