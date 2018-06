LÁSKA POD LUPOU: Vezmeš si mě? zašeptal Řepka Erbové u stromku

Vztah Vlaďky Erbové a Tomáše Řepky neměl vůbec jednoduchý start. Láska přišla jako blesk z čistého nebe v době manželských krizí. Modelka byla tehdy vdaná za hokejistu Zdeňka Bahenského, fotbalista ženatý s manželkou Renátou, s níž je stále v rozvodovém řízení.

Na sklonku roku 2011 je ale situace zcela jiná. Partneři čekají společného potomka a na Štědrý den si nečekaně nadělili zásnuby. "Svatbu jsme řešili spíš jako dva dospělí lidé, možná i odlehčeně, ale že najdu prstýnek pod stromkem, to bylo naprosto nečekané," přiznává Vlaďka Erbová, kterou partnerovo gesto naprosto dostalo.

"Když jsem prstýnek rozbalila, pošeptal mi do ucha, jestli si ho vezmu. Bylo to veliké gesto, které udělal proto, že to tak cítí, ne proto, že by k tomu byl nějak tlačen. Rozbrečela jsem se jak malá holka a další dva dny nevěděla, jestli se mi to náhodou nezdálo," doplnila modelka, která s fotbalistou čeká syna.

Minikvíz lásky před kamerou iDNES.cz

Partneři se před kamerou iDNES.cz podrobili krátkému minikvízu lásky. Absolvovali ho v den křtu společného kalendáře, který nafotili pro nadaci Rakovina Věc veřejná. Na první dobrou si měli k jednotlivým pojmům týkajících se lásky a společného soužití dosadit vlastní myšlenku.

Autoři fotografií Fotograf: Jan Tůma

Jan Tůma Vizážista: Bára Zikmundovská

Bára Zikmundovská Stylista: Stan Steiner

Stan Steiner Vlasový styling: Jana Kabourková Pořízeno pro charitativní účely nadace Rakovina věc veřejná

VLAĎKA ERBOVÁ

Tomáš Řepka: Nejkrásnější modelka.

TOMÁŠ ŘEPKA

Vlaďka Erbová: Sparta Praha.

MANŽELSTVÍ

Vlaďka Erbová: Zdeněk Bahenský.

Tomáš Řepka: Kompromis.

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Vlaďka Erbová: Tomáš Řepka.

Tomáš Řepka: Růžový brejle.

TĚHOTENSTVÍ

Vlaďka Erbová: Hrozný vopruz. Všechno mě bolí.

Tomáš Řepka: Povinnost.

ŽIVOTNÍ POLOČAS

Tomáš Řepka: Myslím, že můj rozvod.

PRÁCE

Vlaďka Erbová: Momentálně rodina.

Tomáš Řepka: Život.

MODELING

Vlaďka Erbová: Bavil mě, živil mě.

Tomáš Řepka: Zábava.

ČESKÝ SHOWBYZNYS

Tomáš Řepka: Nechci být sprostý... Taková maličká džungle.

SVATBA

Vlaďka Erbová: Klečet musí ten druhý, ne já. (smích)

Tomáš Řepka: Závazek.