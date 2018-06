LÁSKA POD LUPOU: Válková se odhalila i s partnerem, fotky chce na zeď

Vzpomenete si, kdy to mezi vámi poprvé zajiskřilo?

Míra: Nebudu zapírat, že jsem si Jitky všimnul už na castingu. Hlavně potom, jak zazpívala, jsem byl úplně konsternovaný úžasem. Ale protože si dobře uvědomuji, jak velké napětí pokaždé panuje mezi finalistkami, jak se všechny sledují, s kým se kdo baví a podobně, tak bych si nikdy nedovolil začít si cokoliv v průběhu soutěže. Navíc jsem měl na soustředění hodně práce s organizováním různých činností, takže by k tomu ani nebyla příležitost. Pár dní po finále jsem Jitunku pozval na oběd, ona naštěstí souhlasila, a tak jsem na ni mohl začít pouštět šarm (smích). Dlouho jsme si povídali, několik hodin. Čas se najednou zastavil a cítili jsme to oba stejně.

Jitka: A tam jsme si dali první pusu. Ale to byla jen uvítací, první polibek si popravdě nepamatuji. Šlo to všechno hezky pozvolna.

Je mezi vámi téměř dvacetiletý věkový rozdíl, připouštíte si ho ve vztahu?

Jitka: Opravdu ne. Díky starším sourozencům i rodičům jsem byla trochu dřív vyspělejší a už na základní škole jsem si se svými vrstevníky moc nerozuměla. Začátky s Mírou samozřejmě nebyly nejlehčí. Má však se mnou nesmírnou trpělivost, moc věcí mne naučil a ve všem mi pomáhá. Je vlastně můj vzor a obdivuji ho. Nikdy jsem věkový rozdíl mezi námi nepocítila a je to i tím, že má v sobě Míra mladého ducha.

Míra: Jitka je natolik vyspělá a máme toho tolik společného, že jsem to nikdy nijak nepocítil. S Jitunkou se ve všem vzájemně doplňujeme.

Jak se dokážete podpořit pracovně? Práce modelky a zpěvačky je přeci jen trochu odlišná od práce fitness trenéra...

Míra: Jitku maximálně podporuji v její práci, tedy hlavně ve zpívání. Jitunka mi taky pomáhá v mém podnikání. Třeba jen tím, jak dobře vypadá, jakou má skvělou postavu, protože jí pravidelně připravuji zásobu doplňků stravy i produktů pro vyvážené stravování při sportu. Já jsem v minulosti závodně tancoval a vrcholně závodil v kulturistice. Byl jsem několik let v reprezentaci, v roce 2000 jsem se stal absolutním mistrem ČR bez rozdílu vah, potom jsem byl třetí na Mistrovství Evropy v párech a kariéru jsem završil ve finále na MS v Egyptě v roce 2002. Následně jsem se začal věnovat spíše podnikání.

Jak vás ovlivnily bývalé lásky?

Jitka: Myslím, že hezky. Ve svých čtrnácti letech jsem začala chodit s o šest let starším přítelem, který studoval vysokou školu. Vydrželo nám to tři roky a vztah byl moc hezký. Byla to první velká láska a stále jsme přátelé. Každý jsme měli ale bohužel jiné cíle a on si navíc chtěl chránit své soukromí. Já jsem se právě ráda zúčastňovala všech soutěží, k tomu přišla SuperStar a první dotazy na vztah a vlastně zájem médií vedl postupně ke vzájemnému ukončení vztahu. Do soutěže Miss jsem tedy vstupovala jako nezadaná.

Míra: Já se k tomuto tématu už nikdy nebudu vyjadřovat.

Co máte na sobě rádi?

Jitka: Na Mírovi mám ráda všechno, nic mi nevadí. A pokud ano, je to třeba něco malého v danou chvíli. Určitě to není nic vážného, že bych to měla nějak řešit. Míra je ideální chlap. Vlastně někdy mi vadí, když mě jde do kuchyně sledovat, jak vařím. Při vaření potřebuji soukromí (smích).

Míra: Mám rád její povahu, dobré srdíčko, vřelý vztah k přírodě a k obyčejným věcem, ale především to, že zůstala úplně normální holka. Mám ji rád prostě celou se vším všudy. A co mi na Jitunce vadí? Na nic si nevzpomínám. Snad jen trošku to, že jak mi každý den dělá snídani a večeři, tak mi pokaždé naloží takovou hromadu jídla, že se přecpu, pak to musím pracně vyběhávat.

Už přemýšlíte o zásadnějších životních krocích? Jaké máte vůbec plány do budoucna?

Jitka: Těch je spousta. Nejbližší je dovolená, na kterou se moc těším. Chceme i hodně cestovat po České republice. Otázka ohledně manželství je předčasná, ale už jsme se o tom s Mírou bavili. Je sice ještě pár let čas, ale oba se rádi zasníme. Samozřejmě bychom spolu chtěli být navždy a snad nám to vydrží, věřím tomu. Svatbu a děti plánujeme až za pár let. Na děti se hrozně těším, ale zatím je na to tak pět let čas.

Míra: O budoucnosti se bavíme poměrně často. Za sebe říkám, že to cítím na celý život. Přál bych si, aby to mezi námi vydrželo napořád. Svatba a děti? To přijde, až Jitunka ucítí, že je vhodný čas. Hlavně až dodělá školu. Přál bych si s ní mít jednou dvě až tři děti.

Pro iDNES.cz jste s Lenkou Hatašovou nafotili vůbec první společné a navíc celkem odvážné snímky. Jak jste si to užili?

Jitka: S Mírou jsem fotila poprvé právě pro iDNES.cz a myslím si, že mu to docela šlo. Pro něj to byla asi první zkušenost s modelingovým focením. Mnohokrát fotil jako kulturista a to pro něj bylo určitě náročnější, když musel při focení zatínat co nejvíc všechny svaly. Pro mě to bylo super a jsem ráda, že máme krásnou památku. Určitě si necháme pár fotografií zvěčnit na velikost obrazu.

Míra: Určitě jsem se nestyděl. Občas hraju v reklamě nebo ve filmu a nemám s focením ani natáčením problém. Bylo moc fajn pózovat společně.