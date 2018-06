LÁSKA POD LUPOU: Spojují nás vášně, říkají Emma Smetana a Jordan Haj

PRVNÍ SETKÁNÍ

Emma: Praha, Celetná ulice, myslím, že 5. srpna 2008.

Jordan: Před čtyřmi a půl lety, 5. srpna.

PRVNÍ RANDE

Emma: Tohle se dá považovat za první rande. Každá společná chvíle je pro nás rande.

Jordan: Ani nevím, jestli proběhlo úplně rande. My jsme tak nějak randili pořád. Bylo to za doprovodu mého a jejího bratrance, protože jsme se takhle potkali hned na začátku.

LÁSKA POD LUPOU: Emma Smetana a Jordan Haj / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ

PRVNÍ POLIBEK

Emma: O čtrnáct dní později.

Jordan: První pusa byla o týden nebo o dva později.

PRVNÍ MILOVÁNÍ

Emma: Do toho nikomu nic není.

Jordan: K tomu se asi nebudu vyjadřovat.



NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS

Emma: Jordan stále ještě kouří a já ne. A tak nějak předstírám, že to snáším.

Jordan: To jsou asi tak příjemné kompromisy, že si žádný neuvědomuji.

V ČEM JSME STEJNÍ

Emma: Myslím, že máme stejný vkus, stejný smysl pro humor, stejnou představu o tom, jak by měl život vypadat, o tom, co očekáváme od lidí co se týče jejich charakterů, což je asi důvod, proč jsme spolu tak dlouho a ještě dlouho budeme.

Jordan: Máme stejný smysl pro humor, úplně stejný, to je asi to nejdůležitější. A pak máme stejné vášně. Zbožňujeme jídlo, cestování, hudbu a prostě si rozumíme.



V ČEM JSME JINÍ

Emma: Tak asi v tom, že já jsem nekuřák, že mám o něco méně radikální názory a potřebuju víc hodin spánku.

Jordan: Já jsem nespolehlivý, Emmička je naopak hodně spolehlivá. Díky krajům, odkud jsem přišel, mám tendenci nedodržovat slovo a slibovat věci, které nemůžu splnit. Ale pracuji na tom, aby se to změnilo.