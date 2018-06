LÁSKA POD LUPOU: Museli jsme vztah tajit, přiznali Parmová a Janotka

PRVNÍ DOJEM

Sandra: Tehdy jsem znala Michala jenom z televizní obrazovky a myslela jsem si, ze bude namachrovaný frajírek. Ale když jsem ho viděla poprvé osobně, hned jsem změnila názor - byl normální, vtipný a měl pro mě obrovské charisma.

Michal: Nejdřív jsem ji znal jen jako kolegyni z televize, osobně jsem ji viděl až na teambuildingu. Řekl jsem si, že je moc hezká a sympatická holka.

PRVNÍ RANDE

Sandra: My jsme první rande vlastně neměli. Několik měsíců jsme si jenom psali a pak se to tak nějak vyvrbilo.

Michal: Naše první rande bylo vlastně tajné. Domluvili jsme se, že Sandra přijede za mnou do Brna. Nechtěli jsme, aby se to vědělo, a pak tam měla Sandra doznívající vztah, tudíž jsme nechtěli nic uspěchat. A hlavně jsme v té době nevěděli, jestli chceme být opravdu spolu.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Sandra: Je hezký a zároveň chlap. Líbí se mi, že se o sebe stará, přesto zůstává chlapem.

Michal: Sandra je velmi chytrá holka, má to v hlavě srovnané, žádná tuctová blondýna, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ví, co chce. Je navíc ze stejné branže, takže si maximálně vycházíme vstříc i pracovně.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Sandra: Asi práce. Když dva lidi pracují pro stejnou firmu, tak se to chtě nechtě odráží i na vztahu.

Michal: Určitě nás spojuje to, že se máme rádi, že se navzájem i po třech letech přitahujeme. Vše klape a zatím je to harmonické.

NA CO MÁME ROZDÍLNÉ NÁZORY

Sandra: Na pořádek. Jsou to různé detaily a různé třecí plochy.

Michal: Sem tam se něco objeví. Třeba Sandra chce večer ven, já ne. Výhledově by mohl nastat problém, až si budeme chtít vyjasnit, kde se usadíme. Já jsem fixovaný na Brno, Sandra zase na Prahu. Čas ukáže.



LÁSKA POD LUPOU: Sandra Parmová a Michal Janotka / styling: Gábina Koutská

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Sandra: Přiznám se, že občas trochu žárlím, Michal je krásný chlap a ženy o něj pochopitelně zájem mají. Ale myslím si, že je to zdravá míra. A když se nežárlí, pak to není ta pravá láska.

Michal: Myslím, že si věříme. Sandra je polovinu měsíce v Praze, já v Brně, tudíž jsme v ty dny sami a to jsou okamžiky, kdy nastupuje důvěra. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje, ale na druhou stranu si věříme natolik, že je vše maximálně v pohodě.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Sandra: Když se Michal ráno umývá, tak naprská úplně všude. Takže když máme krásně uklizenou koupelnu, rázem je tam všude voda. Nezbyde mi, než vzít ručník a všechno zase utřít.

Michal: Když někdy chceme rychle vyjít, nemůžeme, protože se musí nějaký čas strávit u zrcadla. To mě někdy vytáčí, ale jinak žádné další zlozvyky teď nevidím.

JAK VIDÍME SPOLEČNOU BUDOUCNOST

Sandra: Zatím si samozřejmě říkáme, že by to mohlo být na celý život, ale jestli to tak skutečně bude, to se teprve uvidí.

Michal: Všemu necháváme volný průběh. Jistě, čas běží, je čas se bavit o případné svatbě, dítěti, ale vše přijde tak, jak má.

BARBIE A KEN

Sandra: Doufám, že se nám tak v médiích říká v dobrém slova smyslu. Já sama si jako Barbie nepřipadám. Sama jsem Barbie měla a pro mě to byla jen umělohmotná panenka, která měla velká prsa a dlouhé řasy, takže mi logicky nepřijde, že jsem to já. Ale pokud je to označení myšleno dobře, pak mě to těší.

Michal: Já se za Kena nepovažuju. U Sandry by se to dalo skousnout, přeci jen je blondýnka, ale pro mě je Barbie a Ken představa dokonalosti a já sám se za dokonalého nepovažuju. Fajn, přezdívku beru, ale Kena v sobě nevidím. Jsem normální kluk. Jsem Michal, ne Ken.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ

Sandra: Velkou radost mi Michal udělal o Vánocích, kdy mi koupil dárek, který jsem moc chtěla. Hodně se mi tím trefil do vkusu. Byly to hodinky, ke kterým pořídil i náušnice a prstýnek. Ohromilo mě, jak dokonale to sladil.

Michal: Nedávno jsem dostal k narozeninám poukaz na wellness víkend v Luhačovicích. Nejdřív jsem byl vůči tomu skeptický, ale nakonec to bylo dokonalé od A po Z.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Sandra: Já mu to pak řeknu osobně.

Michal: Zlato, mám tě rád.