LÁSKA POD LUPOU: První pusa? Petr Svoboda s manželkou si nevzpomínají

PRVNÍ SETKÁNÍ

Petr: Poprvé jsme se s Lucií potkali na natáčení, kde já jsem pracoval pro produkci. Lucka přijela jako herečka a já jsem kromě práce pro produkci okamžitě nastoupil jako její osobní asistent. Donesl jsem jí chlazenou limonádu, dělal jsem jí full servis.

Lucia: Znám to jen z vyprávění od Petra, já jsem si ho hned nevšimla.

OSUDOVÁ CHVÍLE

Petr: Osudová chvíle byla, když jsem ji spatřil. Zamiloval jsem se na první pohled.

Lucia: Asi chvíle, kdy Petr začal za mnou dojíždět na Slovensko.

PRVNÍ POLIBEK

Petr: To si nepamatuji.

Lucia: Ten si nepamatuji.

NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS LÁSKY

Petr: Zatím žádný nebyl.

Lucia: Asi ten, když se Petr za mnou přestěhoval do Bratislavy a žil tam se mnou skoro čtyři roky. A můj zase to, že jsem opustila své působení na Slovensku a přestěhovala se za ním do Čech.



NEODOLATELNÝ DETAIL

Petr: To je určitě smích Lucie, kterým ona šetří, ale když se zasměje, je to něco nádherného.

Lucia: Můj manžel je celý neodolatelný.

JAKÁ JE MATKA

Petr: Jako matka je bezvadná. Miluje našeho syna a myslím, že díky ní jenom vzkvétá.

JAKÝ JE OTEC

Lucia: Výborný, jednoznačně.



RODINA

Petr: Rodina jsme my tři a naši nejbližší. Rodina je základ státu.

Lucia: Pro mě je to boží požehnání.

NEJTĚŽŠÍ CHVÍLE SOUŽITÍ

Petr: Každé ráno, kdy musíme vstát a řešit problémy tohoto světa.

SOLITÉŘI

Petr: To je album, které jsme připravovali dva roky. Je to produkt našeho společného úsilí, které se myslím zdařilo. A je to druhý nejlepší projekt hned po našem synovi Ferdinandovi.

Lucia: To je projekt, který jsme s manželem právě dokončili. Je to CD, přizvali jsme ke spolupráci lidi, o kterých si myslíme, že jsou solitéři a kterých si vážíme. A myslíme si, že v žádném časovém úseku ani éře nemuseli sklopit hlavu.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Petr: Aby mě pořádně pomluvila, až bude na tyto otázky také odpovídat.

Lucia: Ať to se mnou vydrží.