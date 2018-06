LÁSKA POD LUPOU: Neměli jsme se kde milovat, říká Jiří Pomeje o Andree

PRVNÍ SETKÁNÍ

Jiří: Vsadil jsem se, že Michal David vyhraje TýTý, a jelikož to skutečně vyhrál, musel jsem podle sázky skočit u Národního divadla do řeky. Vylezu mokrý z Vltavy a tam stojí tohle nádherné modrooké stvoření.

Andrea: S Jirkou jsme se poprvé potkali, když skákal do Vltavy.

PRVNÍ RANDE

Jiří: První rande bylo hned ten stejný den. Večer volal Michal David, jestli za ním dorazím, tak jsem řekl, že jo a že nebudu sám. Tam jsme si taky dali první pusu a pak jsme asi měsíc a půl chodili různě po kamarádech. Vím, že první setkání, rande i pusa padla 6. dubna.

Andrea: První rande proběhlo ještě ten den, kdy jsme se poprvé setkali. Šli jsme do klubu, kde zpíval Michal David.



LÁSKA POD LUPOU: Jiří Pomeje a Andrea Šťastná / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: MARTIN GRUNTORÁD / Van Graaf

PRVNÍ MILOVÁNÍ

Jiří: To bylo obtížné. My jsme se strašně chtěli, ale nebylo kde. Já jsem bydlel v 1+0, kam jsem ji nechtěl vůbec brát. Kdyby viděla ten bordel, který tam byl, tak dneska se mnou není. Pamatuji si, že jsme v té touze jednou zašli do boční uličky Václavského náměstí, kde proběhlo všechno kromě aktu samotného. Možná někde existuje i záznam, protože poblíž byla kamera. A skutečné milování proběhlo, až když jsme jeli na akci do Plzně. Víme, že tam můžeme doživotně sponzorsky bydlet.

Andrea: To bylo až po dlouhé době. Bylo to v Plzni.

PRVNÍ HÁDKA

Jiří: To já nevím. Pár jich bylo, ale nikdy to nebylo nic vážného. Vážně jsme se ještě nepohádali.

Andrea: To si nepamatuju. To bylo po delší době.



NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS

Jiří: My jsme takoví, že kompromisy neděláme. Jsme rádi, že jsme se potkali se stejným myšlením jak na lásku, tak na život i na práci. Kompromisy dělat nemusíme. Největší kompromis je možná ten, že se Andrea uvolila fotit pro iDNES.cz. To moc nemusí.

Andrea: Těch už je taky hodně, tak mi už splývají.

V ČEM JSME STEJNÍ

Jiří: Asi právě v těch pohledech na rodinu. Pro nás oba je to nejvíc. Taky jsme se našli v sexu a navíc máme stejný názor na práci, takže můžeme i spolupracovat. My jsme spolu rok a tři čtvrtě 24 hodin denně a pořád je to krásné.

Andrea: Jsme oba hodně energičtí, tudíž jsme si hodně podobní i v povahách.

V ČEM JSME JINÍ

Jiří: Andrejka je takový ten poctivý člověk, který musí mít všechno přesně dané, zatímco já jsem snílek. A díky tomu můžeme taky spolu dělat.

Andrea: Jirka je velký snílek, já jsem realista.

VZTAH K BÝVALÝM LÁSKÁM

Jiří: U mě žádný. Jsem člověk, který když něco skončí, vymaže telefonní číslo a už neexistuje. Pokud jde o mé předchozí dvě ženy, jsem rád, že jsem s nimi část života prožil, nelituji toho, protože teď vím, že jsem našel toho správného člověka. U Andrejky je to ještě tak, že je opravdový parťák do života. Když už nemůžu já, zabere ona. A takhle se doplňujeme, protože máme stejný cíl.

Andrea: Žádný.