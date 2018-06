LÁSKA POD LUPOU: Miluju večerní ňuchňání, říká o vztahu Doubravová

PRVNÍ SETKÁNÍ

Michaela: Poprvé jsme se setkali na konkurzu muzikálu Osmý světadíl, ve kterém spolu hrajeme.

Roman: První setkání bylo v Divadle Kalich na předzkoušení muzikálu Osmý světadíl.

PRVNÍ RANDE

Michaela: První oficiální rande proběhlo tři dny poté, co jsme spolu začali chodit. Šli jsme do restaurace. Těch schůzek před tím ale byla spousta, i v rámci divadla.

Roman: Bylo to v restauraci na I.P. Pavlova. Bylo to asi po čtrnácti dnech našeho chození.

SBOHEM BÝVALÝM LÁSKÁM

Michaela: Samozřejmě to bylo velmi složité. Je to ostatně vždycky, když se nějaký vztah rozpadá. Ale myslím si, že jsme se s tím oba vypořádali dobře a udělali dobré rozhodnutí. Roman mi to asi potvrdí.

Roman: Vypořádal jsem se s tím, jak nejmužněji to šlo. Řekl jsem bývalé přítelkyni pravdu o tom, že ji nemiluju.



ŽÁRLIVOST

Michaela: Zdravá žárlivost je důležitá. To je nějakým způsobem důkaz lásky, ale nesmí to přeskočit určitou hranici.

Roman: Já občas žárlím na Jakuba Štáfka z Ulice, když vidím scény, ve kterých se spolu líbají.

NEODOLATELNÝ DETAIL

Michaela: Jeho flíček na čele.

Roman: To je její krásná piha. Teď byste možná čekali, že v nějakých dolních partiích, ale je to její krásná piha vedle nosu.



NEJVĚTŠÍ BLAŽENOST

Michaela: Když se s ním můžu ňuchňat v posteli. Jakože se jenom přitulit.

Roman: Jistě víte.

SPOLEČNÉ BYDLENÍ

Michaela: Bydlíme spolu a budeme si navíc brát hypotéku, takže to zpečetíme na dalších třicet let.

Roman: Shodli jsme se, že Míša musí mít v baráku velkou šatnu ve stylu Sexu ve městě. Já tam chci mít svoji hudebnu s klavírem.

NEJVĚTŠÍ ZLOZVYK

Michaela: O žádném asi nevím.

Roman: Asi ten, že si každý večer před spaním dává na noční stolek skleničku s pitím a neuklízí si to, takže nakonec tam má patnáct poloprázdných skleniček.