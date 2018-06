LÁSKA POD LUPOU: Ondráčková se odhalila i s přítelem a přiznala svatbu

PRVNÍ SETKÁNÍ

Marta: První setkání proběhlo na Festivalu divadelních škol v Brně na JAMU, kterou já už jsem v té době měla hodně let dostudovanou a Jakub byl v prvním ročníku stejného oboru, který jsem studovala. Vzpomínám si, že jsem se na něj podívala a v duchu si řekla: Kristepane, takový děti teď přijímají do školy.

Jakub: To bylo v Jihlavě na autobusovém nádraží. Marta jela do Prahy a já do Brna.

KDO KOMU DAL PRVNÍ PUSU

Marta: Myslím si, že to vzešlo oboustranně. Ale měli jsme něco popito, tak si to možná nepamatuju úplně. Oba jsme však dost iniciativní, takže si myslím, že jsme se potkali na půli cesty.

Jakub: Určitě já. A dokonce vím kde. V Brně vedle taxíku.

ZDROBNĚLINY, KTERÝMI SE OSLOVUJEME

Marta: Máme takové ty klasické jako 'Lásko', 'Miláčku', mně tam občas vlétne i Jakoubku. Takhle ho vlastně oslovuju od začátku našeho vztahu.

Jakub: Říká mi 'Beruško', 'Medvídku', 'Plyšáčku'. Já jí říkám 'Krtečku' i 'Myšičko'.

NEODOLATELNÝ DETAIL

Marta: Jeho oči, protože mají neskutečně mnoho barev. Jsou situace, kdy jsou velmi zvláštní a jenom moje.

Jakub: Je jich hodně.



ŽÁRLIVOST

Marta: Je o osm let mladší a vypadá tak, jak vypadá… Ne, ale myslím si, že taková ta klasická žárlivost patří do každého vztahu.

Jakub: Žárlíme na sebe pořád.

ZLOZVYKY

Marta: Vzhledem k tomu, že je muzikant, tak pořád chodí a zpívá si. Taky pořád do něčeho tříská, mlátí, rytmizujeme, takže kdekoliv se pohybuje, tak je velmi slyšet.

Jakub: Žádný mě nenapadá.

SPOLEČNÁ BUDOUCNOST

Marta: To musím odpovědět přímo tak, jak to je. Chystáme svatbu. Jinak bydlíme spolu od chvíle, kdy jsme se poznali, pracujeme spolu a děti zatím neplánujeme. Čivava nám stačí.

Jakub: Rádi bychom vyrazili na dovolenou. Jinak doufám, že to bude stále zdravý a dlouhotrvající vztah.

VZKAZ LÁSCE

Marta: Lásko, hurá, začínáme!

Jakub: Miluju tě.