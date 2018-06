LÁSKA POD LUPOU: Největší životní kompromis, říká Jandová o nové lásce

PRVNÍ RANDE

Martina: To bylo dva dny poté, co jsme se setkali v Havířově, kde jsme oba byli pracovně. Poprvé jsme se viděli, když Marek Ztracený nahrával duet s Martou Jandovou. Já přišla s Martou, Marek s Danem, který je jeho manažer. A pak nás Dan pozval do Malostranské besedy na kamarádovy narozeniny. Sice se mi moc nechtělo, ale věděla jsem, že tam jdu kvůli němu. To považuju za naše první rande. Tam padla i první pusa.

Dan: Já si myslím, že naše první oficiální rande proběhlo, když za mnou přijela do Plzně, kde bydlím. To bylo asi tři neděle poté, co jsme se potkali.

ZAMILOVANOST

Martina: Dan je asi druhý člověk v mém životě, do kterého jsem se opravdu zamilovala. Že je to on, jsem věděla během prvních pěti vteřin, co jsem ho poprvé potkala. Samotnou mě to vyděsilo. Předtím bylo hodně ctitelů, ale zamilovanost nepřicházela. Tady to ale bylo úplně jiné. A vlastně ani nevím, čím si to Dan zasloužil. Je pravda, že mě intenzivně balil on. Začali jsme spolu chodit až za měsíc. A ještě je zajímavé, že mi Dan říkal, že se známe asi patnáct let z doby, kdy dělal manažera Lucii Vondráčkové. Já si ho přitom vůbec nepamatovala.

Dan: Já se neumím zamilovat na první pohled, u mě to přichází vždycky později. V tomhle případě to přišlo asi po třech měsících. Byly tehdy Vánoce. To už jsem věděl, že spolu budeme.

LÁSKA POD LUPOU: Martina Jandová a Dan Dobiáš / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ

PRVNÍ HÁDKA

Martina: My se nehádáme. Vůbec. Jen jednou se to vyostřilo, když mi Dan zalhal. A to bylo po dvou měsících, co jsme se znali.

Dan: Nejsem hádací typ. Váhy to mají v horoskopu. Hádka přijde vždycky z té druhé strany. A ta naše první byla asi po půl roce.

PŘITAŽLIVOST

Martina: Tohle funguje velmi dobře. Voníme si a všechno okolo mě s Danem hodně baví. A navíc je to můj typ. Potrpím si na modré oči.

Dan: V případě Martiny ta přitažlivost fungovala prakticky okamžitě. Myslím tu fyzickou. To nejde najít za půl roku. A je to čím dál lepší. Bez toho si náš vztah neumím představit. Ani společné bydlení.



NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS

Martina: To je hodně těžká otázka.... Asi bych to řekla tak, že v případě Dana jsem udělala největší kompromis svého života. A tím bych tohle téma uzavřela.

Dan: Znovu bych se vrátil k horoskopům. Podle čínských znamení jsme oba Kohouti, což znamená, že je pro nás těžké se na něčem shodnout právě proto, že jsme v mnohém stejní. Takže ten kompromis jsme museli najít. A asi jsme ho našli, když jsme spolu.

KDO O VZTAHU VĚDĚL JAKO PRVNÍ

Martina: Asi Marta Jandová. To je taková moje vrba. Dcera Eliška o tom věděla později.

Dan: První, kdo to věděl, byl kamarád z kapely Abba Stars Michal. Ten je mi nejblíž a jsme spolu často. Ten navíc byl i u našeho seznámení. A pak máma.



VZKAZ MÉ LÁSCE

Martina: Potřebuju, aby mě chlap miloval, aby za mnou stál jako skála a abych mu mohla důvěřovat. Vždycky jsem byla skromná. Víc od partnerství nepožaduji.

Dan: Buď taková, jaká jsi, jen buď trochu méně žárlivá.