LÁSKA POD LUPOU: Večeře a rovnou pusa, vzpomínají Vondráčková a Michal

PRVNÍ SETKÁNÍ

Helena: První setkání si pamatuji naprosto přesně. Letěla jsem se svou kamarádkou z Berlína do Řecka a byla jsem představena velmi sličnému, vysokému, štíhlému a elegantnímu muži v letecké uniformě na letišti v Praze. Byl to druhý pilot, se kterým jsem letěla na dovolenou.

Martin: To bylo v Praze na letišti. Helenka dokonce letěla s mou společností na dovolenou. Byla tam naše současná německá kamarádka Marcela Davidová. Myslím, že to byl rok 1993.

PRVNÍ RANDE

Helena: To jsem měla koncert s Jirkou Kornem v moravském městečku Lednice. Tam jsme se tehdy viděli.

Michal: V cizině to bylo v roce 2000 na ostrově Bali, v Čechách pak ve stejném roce ve městě Lednice, kde jsme byli na společné večeři.

PRVNÍ POLIBEK

Helena: Ten byl asi tam.

Martin: Asi na Bali. My jsme se s tím tolik nemazali.

KDO VĚDĚL O VZTAHU JAKO PRVNÍ

Helena: O vztahu věděla jako první moje největší kamarádka Jitka Zelenková. Řekla jsem jí to na Bali.

Michal: Naše společná kamarádka, kterou máme oba moc rádi, Jitka Zelenková.

NEODOLATELNÝ DETAIL

Helena: Jeho tmavé hluboké oči.

Martin: Určitě její úsměv.

NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS

Helena: Musela jsem mu vyhradit jednu místnost, aby mohl kouřit. Velmi nerada.

Martin: Pro mě asi to, že jsem si v domě Helenky vyhradil jen jednu místnost na kouření a toleruji, že se jinde nekouří.

NEJŠŤASTNĚJŠÍ OKAMŽIK

Helena: Bylo to jedno příjemné setkání. Martin mě poprosil, jestli bych se mohla rychle obléknout, že by mě chtěl pozvat na Malou Svatou Horu na oběd. Tak jsem řekla, že jo. A pořád něco žmoulal v ruce, objednal šampaňské a pak mě požádal o ruku a předal mi krásný zásnubní prstýnek.

Martin: Asi svatba před deseti lety. A nedávno návštěva vnoučka, když jsme se na něj šli poprvé podívat do porodnice.



NEJTĚŽŠÍ CHVÍLE

Helena: To byla šleha z nebes. Byli jsme tenkrát v New Yorku a na ulici jsem dostala telefon, že Martinův syn dostal závažné zdravotní onemocnění.

Martin: To bylo v New Yorku v roce 2005, když jsem se dozvěděl o nemoci svého syna (Antonín Michal trpěl nemocí kostí pozn. red.).

JAKOU JEHO / JEJÍ VLASTNOST BYCH CHTĚL/A MÍT

Helena: Asi tu věčnou sebejistotu. Nebojí se ničeho.

Martin: Určitě férovost, pracovitost. Helena je naprostá profesionálka.

MY A NAŠE RODINY

Helena: U mě je to trochu složitější než u něho. Jsem šťastná, že aspoň jedna půlka mé rodiny ho má velmi ráda a jsou v krásném vztahu. To je moje sestra se švagrem.

Martin: My to máme trochu rozdělené. Když vezmu naši rodinu, tak je to sestra Zdena, moje švagrová, pak celá moje rodina, která Helenku naprosto miluje.



NEJBLIŽŠÍ PLÁNY

Helena: Chystáme se zanedlouho na Floridu, kde si chceme odpočinout, užít si krásné společné chvíle na slunci.

Martin: Nějak tu strašnou dobu, která teď nastala, přežít.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Helena: Že ho moc miluji, že ho dál budu milovat a že bych byla ráda, kdyby přestal kouřit.

Martin: Hlavně zůstaň taková, jaká jsi.