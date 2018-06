LÁSKA POD LUPOU: Gavriely a Tran se poprvé odhalili fyzicky i duševně

Marcus Tran.

Martina: Můj snoubenec

Martina Gavriely.

Marcus: Moje milovaná snoubenka.

Láska na první pohled.

Martina: Ano, to sedí!

Láska na celý život.

Martina: Čekala jsem na ni patnáct let.

Marcus: S kýmkoliv jsem byl, tak to bylo naplno a byl jsem zamilovaný. Teď je to ale nejvíc.

Žádost o ruku.

Marcus: Žádal jsem o ni na veřejnosti, na narozeninách Martiny. Rodiče jsem žádat nemusel, o to to bylo jednodušší.

Martina: A co Jessica?

Marcus: Ano, musel jsem ji požádat o ruku maminky.

Společná budoucnost.

Martina: Dlouhá.

Marcus: Pokud neumřeme v roce 2012, tak velká.

Svatba.

Martina: Aktuální téma.

Marcus: Čekejte již brzy ve všech kinech.

Neplánovaně otcem nevlastních dětí.

Marcus: Všechno je jednou poprvé.

Tým Fotograf: Lenka Hatašová

Make-up: Veronika Vandasová

Redaktor: Vedran Kovačevič

Kde se fotilo: Kare Design

Outfity: San Verita

Vlastní děti.

Marcus: Ještě by to dítě chtělo, zatím máme dvě. A čím by mělo být? Závodníkem F1 nebo tenistkou.

Modeling.

Martina: Konec. Nebaví mě. Jsem stará.

Marcus: Hromada pěkných děvčat a konečně ta moje, která to už nebude dělat.

Závist.

Marcus: Ošklivá vlastnost, kterou má sedmdesát procent české populace.

Martina: Setkávám se s ní každý den. Pořád mě překvapuje, co lidi můžou závidět.

Fotografka Lenka Hatašová.

Martina: Profík, který má neuvěřitelné oko. Překvapilo mě, jak krásné fotky nafotila.

Marcus: Fotili jsme spolu už počtvrté, opět super spolupráce.