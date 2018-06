LÁSKA POD LUPOU: Hezký, ale zadaný, vzpomíná Kratochvílová na začátky

PRVNÍ DOJEM

Gabriela: Když jsme se viděli úplně poprvé, byl ještě zadaný, takže nezájem. Řekla jsem si, že je zadaný a ten pro mě není. Hezký, ale zadaný.

Filip: Když jsme se poprvé viděli, byla u mě s kamarádkou na návštěvě. První, co jsem nabídl, byla whisky. To, že to přijala, bylo pro mě docela jasný.

PRVNÍ RANDE

Gabriela: Byla to procházka po Pražském hradě a pražských památkách vůbec. Bylo to hezké, romantické, hezky jsme si to užili. Navíc od doby, kdy jsme se viděli poprvé a poprvé šli na rande, uplynula nějaká doba. Takže jsme byli i nervózní. A když je nervózní, hodně povídá. V tom jsme úplně stejní.

Filip: Šli jsme na procházku po Praze, pak na oběd. Vím, že to bylo moc hezké, dokonce si pamatuji, že nám turisté tleskali, a ani nevíme proč.

ČÍM MĚ NEJVÍC OKOUZLIL/A

Gabriela: Myslím, že je to právě jeho smysl pro humor a to, jak se usmívá. Když se směje, tak září. A když se směje na mě, tak je to něco neuvěřitelného, tím mě vždycky dostane. Navíc je velký romantik, je pozorný, a když se tohle všechno spojilo, tak mě uchvátil.

Filip: Tím, že je praštěná, že dělá věci, které by holka normálně neudělala.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Gabriela: Obecně jsou to společné zájmy. Jsme si dost podobní povahově, charakterově i těmi zájmy, ať jsou to filmy, kino nebo třeba jídlo. Osobnostně býváme tvrdohlaví, někdy na to narážíme, ale o to hezčí to pak je.

Filip: Jsou to různé maličkosti, jako když spolu vaříme nebo vybíráme film, na který se podíváme, když spolu cestujeme. My hodně děláme věci spolu a to je to stěžejní.

V ČEM SE NESHODNEME

Gabriela: Jsou to právě maličkosti, třeba kam se půjde večer, nebo když jsme se stěhovali. Je pravda, že hlavní slovo jsem měla já, to jsem moc neustupovala.

Filip: Jsou to spíš nedůležité věci, jako co kam dát v kuchyni. O tom ve finále stejně rozhoduje Gábina.



KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Gabriela: Asi v okamžiku, kdy nemá úplně čas, kdy dá přednost práci nebo kamarádům, tak se lehká žárlivost dostaví, ale obecně nejsem moc žárlivá.

Filip: Teď už moc ne, Gába si mě už vycvičila, já ji taky, takže to spíš bylo v začátcích, kdy ona šla někam za prací a já nevěděl, kdy přijde. Už jsme si ale na sebe zvykli, víme, co od sebe čekat.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Gabriela: On jich moc nemá, v některých věcech je lepší než já, třeba mokrý ručník dává vyschnout on, ne já. Jo, někdy mlaská, to mě občas rozčiluje.

Filip: Asi klasická situace, kdy si ráno má něco na sebe vzít, vyhází celý šuplík a úklid pak zbyde na mě.

JAK VIDÍME SPOLEČNOU BUDOUCNOST

Gabriela: Vidíme ji velmi pozitivně. Máme za sebou dva roky, které nebyly úplně lehké, tak si myslím, že to bude hezké, romantické a že se máme na co těšit.

Filip: Vidím to tak, jak je to teď - že jsme si něco vybudovali a pracujeme na tom dál. Svatba, děti, to všechno nás čeká.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ

Gabriela: Určitě žádost o ruku. On rád dělá takové ty maličkosti, že mě někam vezme, ale tohle nic nepřekoná.

Filip: Ona je komplexně jedno velké překvapení a běžně to jsou maličkosti, že mi třeba přinese něco dobrého, nebo naplánuje doma večeři, to je pro mě víc než exotická dovolená.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Gabriela: Já mu to raději říkám osobně, moc bych se dojala. (Gabriela se skutečně dojala, slzy měla na krajíčku - pozn. red.)

Filip: Mám ji moc rád, a jestli budeme mít tři nebo čtyři děti, což ona by chtěla brzo, tak jí v tom rád vyjdu vstříc.