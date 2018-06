LÁSKA POD LUPOU: Chci být mladý táta, přiznal po boku přítelkyně Foret

ZAMILOVÁNÍ NA PRVNÍ POHLED

Michael: Stále tvrdím, že se stále zamilovávám. Věřím, že nejvíc zamilovaný budu, až mi bude osmdesát let. V tomhle jsem romantický. U mě to dlouho zraje, ale Eliška mě zaujala na první pohled i potom, co jsme spolu mluvili. A jak jsme spolu trávili víc času, tak to bylo silnější a silnější.

Eliška: Spíš to byla láska na první popovídání si. Tehdy jsem se do něj zamilovala.

LÁSKA POD LUPOU: Michael Foret a Eliška Michelová / FOTOGRAF: Lenka Hatašová / MAKE-UP: Egle Kochová / OBLEČENÍ: H&M / ŠPERKY: Karolína Drössler

CO NA SOBĚ OBDIVUJEME

Michael: Ten její kukuč. To, že je taková, jaká je. To, jak vypadá a jak se chová. Je pracovitá a loajální vůči mně i vůči ostatním. Takových lidí je pro mě málo a v této zemi vůbec.

Eliška: Asi to, jak je hodný a upřímný.

CO VE VZTAHU NEODPOUŠTÍM

Michael: Nevěru.

Eliška: Asi nevěru.

JAK ČASTO SE HÁDÁME

Michael: Myslím, že tak často, jak je zdrávo. Opravdu. A pokud ano, je to jen kvůli maličkostem a kvůli tomu, že to je občas kolem nás všechno strašně hektické. Naše práce, prostředí, tlak.

Eliška: Zřejmě jako každý normální pár s tím, že je to vždy z důvodu spíše přepracovanosti, únavy nebo nedostatku společného času.

JAK SE MI LÍBÍ PO RÁNU

Michael: Po ránu se mi líbí nejvíc z celého dne, protože je taková, jak ji příroda stvořila. Čistá a kouzelná.

Eliška: Po ránu se mi líbí skoro nejvíc, protože je přirozený a děsně roztomilý.

KDY JE ČAS NA RODINU

Michael: Čas na rodinu je samozřejmě ve chvíli, kdy to oba cítí. Pro mě je to takový ten věk do třiceti let, protože si člověk potomka víc užije. Chtěl bych být mladý táta. Dát mu nejvíc jak energicky, tak časově. To je v této době?

Eliška: Čas na společnou rodinu přichází v okamžiku, kdy to oba začínají cítit.

JAK TRÁVÍME VOLNÝ ČAS

Michael: Koupíme si večeři, koupíme si víno, jedeme za rodiči na Moravu nebo se jedeme podívat někam do zahraničí. V nejbližší době se chystáme třeba na hory.

Eliška: Moc toho času nemáme, ale užíváme si spolu a jsme rádi, že jsme spolu sami dva.

KDO NÁM LÁSKU PŘEJE

Michael: Jsem překvapený, že nám lásku přeje mnoho lidí z okolí, třeba i kolegové z divadla. Říkají, že nám to moc sluší a to mě těší.

Eliška: Určitě rodiče.