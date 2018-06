LÁSKA POD LUPOU: Poprvé žárlím, říká pěvkyně Kalivodová o nové lásce

MÍSTO A ČAS PRVNÍHO SETKÁNÍ

Andrea: Hotel Kempinski, někdy kolem dvaadvacáté hodiny.

Radek: Hotel Kempinski, půl jedenácté.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Andrea: Opravdovostí a upřímností. Je to správný a silný chlap, ale zároveň empatický citlivý a inteligentní.

Radek: Upřímností, krásou a inteligencí.

GESTO, KTERÝM MĚ DOSTANE

Andrea: Pokaždé laskavý úsměv s otevřenou náručí, pevný stisk. Bezpečí.

Radek: Široký úsměv a oči říkající "jsem tady".

JAK JE DŮLEŽITÝ VĚK

Andrea: Zkušenosti jsou nepřenosné, proto jsem ráda, že je Radek o sedm let starší než já. Je to praktickej a rovnej chlap, kterej ví, o čem je život.

Radek: Věk není to nejdůležitější, nicméně tady to myslím zapadlo.

LÁSKA POD LUPOU: Andrea Kalivodová a Radek Tögel / Fotograf: Lenka Hatašová / Make-up: Veronika Tomsů / Vlasy: Zuzana Duchonová

JAK JE DŮLEŽITÁ POSTAVA

Andrea: Jsem ráda, že má Radek skvělou kondici, je pevný a tudíž zkrátka psychicky v pohodě, prostě pěknej chlap, kterej mě opravdu přitahuje. A to je dar a základ pro dobrý a zdravý vztah. Mimo jiné.

Radek: Ona je pro mě dokonalá jako celek, tedy včetně postavy.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Andrea: Radek je první chlap, na kterého trochu žárlím, a je to fajn pocit. Kdo nežárlí, nemiluje, a pokud je to ve zdravé míře, je to k dobru věci.

Radek: Žárlivost jde ruku v ruce s láskou, patří tam, ale vše má mít svou míru a úroveň. Ano, žárlím, ale myslím, že v mezích normy. Zatím.

CO JE PRO MĚ DŮVĚRA VE VZTAHU

Andrea: Důvěra je základ, bez kterého nemůže normální milující vztah fungovat.

Radek: Důvěra je nezbytná, po její ztrátě je konec.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Andrea: Občas peprnější výrazy, ale i ty mu sluší.

Radek: Moc toho není, snad netrpělivost, nesnáší, když jí něco nejde, když něco neumí. A možná ještě zvědavost.

KDE VIDÍM NÁŠ VZTAH ZA 10 LET

Andrea: Vím, že budeme krásná rodina.

Radek: Tam, kde za rok, tři, pět let. Láska má mnoho tváří, na všechny se těším.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Andrea: Je to citát od Johna Lennona, který má tak rád: Miluji život, protože mi dal tebe, miluji tebe, protože jsi můj život.

Radek: Lásko, miláčku... Ona ví.