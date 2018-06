LÁSKA POD LUPOU: Nejtěžší byly dva potraty, říkají Saudek a Hodková

PRVNÍ SETKÁNÍ

Jan: Radost veliká. Mladá holka, velká kolena, léto, vedro, celá bílá, úplně jsem šílel. Ona ne. Šílím dodnes. Ona dodnes ne.

Pavla: To bylo při rozhovoru pro Bazar. Byl to rozhovor o sexu. Jan byl vděčný odpovídající. Byli u toho ještě Michal Viktořík a Michal Dlouhý.

PRVNÍ RANDE

Jan: Pořád jsem na ni myslel, ale ona ani nepomyslela, že bych na ni myslel. A první rande bylo velmi úspěšné. Po asi třetí láhvi vína mi řekla: 'Tak jsem opilá, co chcete?' A slovo dalo slovo.

Pavla: To byla autorizace rozhovoru. Asi jsem nečekala, jak to dopadne.

ŽÁRLIVOST

Jan: Šílím dodnes. To ale nemá co dělat s mým stářím. To je pocit, že všichni jsou lepší.

Pavla: Já už asi díky dětem nežárlím. Nebo žárlím minimálně. Rozhodně jsem žárlila víc na začátku. Ale zklidnila jsem se. Díky Bohu za to.

ZLOZVYK

Jan: Alkohol. Je to zlozvyk? Je to radost. Lenost a nudnost.

Pavla: Všechno si hodně beru. Jan je dost náladový a pořád ty jeho nálady nedokážu tak strávit.



SVATBA

Jan: Počtvrté bych to rád zkusil, protože dáma, co se o ni osm let ucházím, ještě nezklamala.

Pavla: Jan tvrdí, že bude, tak se nechám překvapit.

NEODOLATELNÝ DETAIL

Jan: Vůně zdravé holky.

Pavla: Asi to, jak si mne oči jako veverka.

NEJVĚTŠÍ KOMPROMIS

Jan: Překousnout nějaké to vedlejší zaměstnání. To je velký kompromis a nevím, jestli bych se s tím sobecky vyrovnal.

Pavla: To jsou ty jeho ženy.

NEJTĚŽŠÍ OKAMŽIK

Jan: Nejtěžší okamžik by byla smrt partnerky. Ale k tomu ještě nedošlo.

Pavla: Možná když jsme přišli o dvě děti. Potratila jsem dvakrát na začátku našeho vztahu.

NEJVĚTŠÍ BLAŽENOST

Jan: Orgasmus? Ano!

Pavla: Blaženost probíhá vždycky, když se po čtyřech dnech vracím mimo tento dům k Janovi. Ta odluka vždycky udělá své.

VZKAZ LÁSCE

Jan: Vytrvej, protože život je krátkej. Jednou to bude bohužel končit.

Pavla: Neber si všechny věci tak k srdci. A nevztekej se tak často (smích).