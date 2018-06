24 lásek pod lupou. Podívejte se, které páry odhalily tělo i duši

Hned zkraje roku se moderátor Honza Musil pochlubil mladším partnerem Patrikem Pumrem. Sedmadvacetiletý věkový rozdíl tehdy označil za nemalý přínos pro vztah.

"Mladý člověk a mladý tělo žene k tomu, aby člověk neustrnul, aby neležel na kanapíčku a neládoval do sebe knedlo zelo vepřo. A pak je to dobré v tom, že se dostanu k tématům, která bych už neřešil. Vezmu to na všeobecné věci jako jsou počítače. Zasekl jsem se v době, kdy vznikl Facebook a najednou zjišťuju, že se s počítačem dají dělat i jiné věci," uvedl Honza Musil.



Otevření byli ve své milostné zpovědi i manželé Andrea a Jiří Pomeje. Jejich vztah se prý rodil v poněkud tvrdých podmínkách, kvůli kterým si dokonce museli odpírat intimní potěšení.

"My jsme se strašně chtěli, ale nebylo kde. Já jsem bydlel v 1+0, kam jsem ji nechtěl vůbec brát. Kdyby viděla ten bordel, který tam byl, tak dneska se mnou není. Pamatuji si, že jsme v té touze jednou zašli do boční uličky Václavského náměstí, kde proběhlo všechno kromě aktu samotného. Možná někde existuje i záznam, protože poblíž byla kamera. A skutečné milování proběhlo, až když jsme jeli na akci do Plzně. Víme, že tam můžeme doživotně sponzorsky bydlet," zavzpomínal Pomeje.

Bez zábran promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz i dlouholetá partnerka Jana Saudka Pavla Hodková. Přestože je ve spoustě ohledech nad věcí, byly chvíle, kdy ji do smíchu vůbec nebylo.

"Nejtěžší okamžik? Možná když jsme přišli o dvě děti. Potratila jsem dvakrát na začátku našeho vztahu," uvedla Hodková, jež si se Saudkem slíbila před kamerou iDNES.cz i svatbu. Zatím k ní nedošlo.

LÁSKA POD LUPOU: Jan Saudek a Pavla Hodková

Stejně bolestivé téma otevřeli i manželé Marcela a Michal Davidovi, kteří v minulosti přišli o dceru. "Těch okamžiků, kdy to nebylo lehké, bylo víc. Určitě jsme měli i nějaké krize jako každé manželství. Pak pro nás byla těžká ztráta Mišky (dcera Michaela zemřela v deseti letech na leukémii - pozn.red.), těžké chvíle taky byly, když jsem měl pěveckou pauzu a peněz moc nebylo," přiznal známý hitmaker.

To herec Lukáš Langmajer zase učinil celkem velké mediální gesto, když se před objektivem Lenky Hatašové nechal nafotit nejen s manželkou Lucií, ale i s jejich synem Mikulášem. A herec otevřeně promluvil o vzájemných námluvách.

LÁSKA POD LUPOU: Lukáš a Lucie Langmajerovi se synem Mikulášem

"Byla neskutečně přitažlivá, drze se mnou koketovala po telefonu a čekala. Její oči jsou oči šelmy. Její zadeček, jak sama zmiňuje, je luxusní. Noc, kterou jsme spolu prožili, si doteď pamatuji. Byt v Nuslích, kde žila společně se spolubydlící, a její černá postel, černý gauč a masáž zad," zavzpomínal Langmajer.

Projekt Láska pod lupou bude na stránkách Revue iDNES.cz pokračovat i dál. Brzy odhalíme soužití známého lesbického páru z VyVolených.



