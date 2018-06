Láska nebeská se dočká pokračování, hvězdy se sejdou po 14 letech

Všechny fanoušky, kteří se těšili na celovečerní film, ale režisér zklame. Půjde jen o cca desetiminutový snímek na podporu nadace Comic Relief, která každoročně pomáhá s akcí Red Nose Day.

„Nikdy jsem nechtěl napsat pokračování Lásky nebeské, ale myslel jsem, že by bylo zábavné natočit deset minut, abychom zjistili, co se se všemi stalo. Kdo zestárl nejlépe? Myslím, že to je těžká otázka ... nebo je to samozřejmě Liam?“ vtipkoval Curtis.

V Lásce nebeské hrála plejáda známých herců, například Hugh Grant, Keira Knightleyová, Liam Neeson a Colin Firth.

Účast v pokračování přislíbili Martine McCutcheonová, tedy sekretářka a láska britského premiéra Natalie, Bill Nighy, který hrál rockovou hvězdu Billyho Macka, Rowan Atkinson coby puntičkářský prodavač Rufus z obchoďáku a Thomas Sangster alias malý zamilovaný školák Sam.

„Jsme velmi rádi, že tak mnoho lidí z obsazení je k dispozici a jsou ochotni hrát. Jistě to bude nostalgické znovu se společně potkat a po čtrnácti letech oživit jejich postavy. Doufáme, že natočíme něco vtipného v duchu původního filmu. Věříme, že přilákáme spoustu diváků a během Red Nose Day show vybereme dost peněz,“ řekl režisér o minipokračování Lásky nebeské, které televize BBC odvysílá 24. března.

Mělo by se natočit celovečerní pokračování Lásky nebeské?