Láska má svůj den odedávna

Svatý ValentýnSvátkyAdeptů na postavu svatého V alentýna, patrona zamilovaných, je podle historických zdrojů několik. Svátek zamilovaných se slaví zřejmě podle římského kněze a lékaře V alentina, který žil za vlády císaře Marka Aurelia Claudia, zvaného Germanicus. Císař, postižen duševní chorobou, zastával myšlenku na zrušení manželství (ženatí muži prý nejsou dobří válečníci). V alentin přesto potají snoubenecké páry oddával. Po odhalení za to zaplatil uvězněním, mučením a nakonec i vlastní hlavou. Příběh, který se k této historicky doložené události váže, navíc vypráví o tom, že se při pobytu ve vězení zamiloval do žalářníkovy dcery, které 14. února 269 těsně před svou smrtí poslal dopis končící slovy: »Od Tvého V alentina.« Láska se ovšem v polovině února oslavovala už dávno před Valentinem. Zřejmě nejstarším předchůdcem svátku zamilovaných byl pohanský rituál spojený s koncem zimy a příchodem jara. Symbolizován byl návratem a začátkem páření ptactva. Odtud také vznikl anglický výraz pro milence »lovebirds«. Známé římské slavnosti Lupercalia nebyly také ničím jiným než oslavou lásky. Mladí lidé se tento den párovali pomocí losu, a ti, co tak byli spojeni, si museli být během celých slavností věrni. Tyto zvyky doprovázely lidstvo i během středověku. S objevením severní Ameriky se rozšířily i na nový kontinent. Ve Francii souvisí oblíbenost svátku s podobným zněním jména V alentin a slova galantin, což znamená milovník opačného pohlaví. V íce než šestisetletou tradici má svátek zamilovaných i v Anglii a Skotsku. Londýnské Britské muzeum vlastní nejstarší dochovanou V alentýnku z roku 1415. I když nejstarší - ještě pergamenové - pocházejí z desátého století. Původní Valentýnky měly podobu papírových krajek zdobených sušenými rostlinami, barevnými sklíčky či střapci. Od devatenáctého století se přání tisknou strojově a příliš se za tu dobu nezměnila. Vtipné či vážně míněné vzkazy pro milovanou osobu často doprovázejí květiny či drobný dárek. I když dnes symbolizuje lásku hlavně červená barva, dříve byla její barvou žlutá. Do Čech svátek zasvěcený všem zamilovaným pronikl teprve v posledních letech a svou tradici si zde teprve buduje.