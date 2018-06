Láska Hůlky s Vaňkovou trvá, nechtějí být bez sebe ani na pódiu

"Ani se nerozcházíme, ani se nebereme, v současné situaci. Svatba není to úplně nejdůležitější ve vztahu a je potřeba, aby to vyplynulo normálně, přirozeně ze situace, ne z toho, že nás k tomu dotlačí bulvár," uvedl Daniel Hůlka.

Kromě muzikálu Dracula, kde se Hůlka s Vaňkovou před rokem poznali, a kde dokonce hrají manžele, spolu nyní začínají zkoušet novinku z hudebního pera Zdeňka Bartáka, muzikál Baron Prášil. "Já jsem dlouhou dobu ani neuvažoval, že bych v tomto muzikálu vystupoval. Je psaný pro tenory a já jsem baryton, ale Zdeněk Barták byl natolik vstřícný a tóniny upravil tak, aby to bylo přesně pro mě," pochlubil se Hůlka.

"Já se na to hrozně těším. Hlavně od té doby, co jsme spolu začali chodit, tak jsme vlastně ani neměli moc příležitostí spolu hrát," postěžovala si Vaňková. "Jsou tři alternace, takže se to prostřídá. Ale my jsme teď poprosili, aby ty přestavení udělali tak, abychom hráli spolu," prozradil zpěvák na závěr.