Láska až za hrob? Pozor na krizové roky!

Krizová období v manželství

* Žena na mateřské dovolené. Manžel má pocit, že se o něj nestará jako dřív. Dítě naruší jejich dosavadní styl života.



* Dítě jde do školy. Jsou tu starosti, na které manželé nebyli zvyklí.



* Děti jsou dospělé. Partneři najednou mají čas a nevědí, co s ním. Někdy se přidává pocit, že je třeba si ještě něco užít. Muži zkoušejí, zda ještě mají úspěch u mladších žen.

Odborník na manželství Miroslav Plzák dělí lidi do dvou kategorií: na normální", u nichž se dá předpokládat, že by sňatek s nimi mohl vydržet, a divné", tedy pro manželství nevhodné, i kdyby se snažili sebevíc. Ti, kteří se však vdávají či žení ve dvaceti, asi těžko dokážou odhadnout, zda se z té milé dívčiny za pár let nevyklube nesnesitelná hysterka. A je asi těžké ve dvaceti poznat, že mladík, který tak úžasně dlouhé hodiny baví kamarády, bude za pár let tlustý a jeho pivní řeči budou nudné. Takže na začátku rozhoduje spíše náhoda. Pak ale začíná tvrdá dřina.Manželé Petráňovi se brali v roce 1942, když jim bylo dvaadvacet. Letos spolu budou šedesát let. Jejich dvě děti se za tu dobu stihly už rozvést - syn dvakrát, dcera jednou. Při té jejich rychlosti bych musel být rozvedený už pětkrát," komentuje to starý pan Petráň. Znali se ze školy, bydleli kousek od sebe. Svatbabyla prý tak nějak přirozená. Za války se jim narodila dcera, o dva roky později syn. Paní Petráňová uklízela na statku, její muž pracoval jako dělník na různých místech. Jezdil na montáže a často jsem byla sama. Možná proto jsme si byli vzácnější a vydrželi spolu tak dlouho," hodnotí. Přiznává, že zpočátku nechápala, proč její dcera chodila řešit manželské neshody do psychologické poradny. Ale vzpomíná, že dříve si chodívala popovídat se sousedkou. Asi to bylo stejné, jako když se dneska chodí k psychologům."Existuje návod na to, jak vybírat partnera a pak s ním překonávat manželské krize?Zkušenosti psychologů a většiny dlouhodobě ženatých či vdaných lidí jsou shodné. Důležité je být připraven na tradičně zrádné časové úseky manželského soužití. Výpočty, kdy se manželství zpravidla dostávají do krizí, nejsou vymyšlené.Psychologové z manželských poraden vědí své. Manželství opravdu často procházejí krizí ve stejných obdobích. Ta první bývá kolem pátého a šestého roku manželství, kdy děti odcházejí do školy," popisuje své zkušenosti psycholožka Jana Břusková z brněnské poradny. Podruhé se krize objevuje v době, kdy děti dospějí, takzvaně vylétnou z hnízda. Rodiče tím mnohdy ztratí náplň života, mají najednou spoustu času a nevědí si s ním rady," dodává.Právě tuto situaci popisuje důchodkyně z Ostravy. Když se dcera vdala a odstěhovala do jiného města, tak jsme s manželem pořád mlčeli. Zírali jsme na televizi a neměli si najednou co říct," popisuje své zkušenosti. Přiznává, že tehdy ji poprvé v životě napadla myšlenka na rozvod. Myslela jsem, že bychom mohli zase chodit mezi lidi. Manžel mě měl kvůli tomu za blázna," líčí. Nakonec si muž zvykl, že se sousedkami jezdí na výlety. On zase začal chodit na ryby. Manželé loni oslavili zlatou svatbu. Shodují se, že i díky tomu, že si našli zájmy a věčně nesedí doma.Přestože během posledních osmi let končí asi každé druhé manželství v České republice rozvodem, většina lidí považuje tradiční svazek navždy" za to nejsprávnější. Nebo možná právě proto, že vědí, jak je těžké v něm vydržet? Z průzkumu Českého statistického úřadu, který provedl v rámci mezinárodního projektu zjišťujícího postoje lidí k manželství a rodině, vyplývá následující: jako dostatečný důvod pro rozvod lidé nejčastěji uváděli nadměrné pití alkoholu u jednoho z partnerů nebo jeho agresivní chování.Osmapadesát procent dotázaných považuje za důvod k rozvodu i nevěru. Naopak za nejméně dostatečný důvod k rozvodu lidé označovali rozpory týkající se výchovy dětí a neshody při dělení úkolů v domácnosti. Zjednodušeně: kvůli občasným hádkám se rozvádět nemá. Ze zmíněného průzkumu také vyplývá, že manželství je pro mnoho lidí stále institucí ctěnou. Více než polovina dotázaných uvedla, že nepodporuje takzvanou formu nesezdaného soužití.