Larry Hagman si do nového Dallasu pořídil nové vlasy

16:48 , aktualizováno 16:48

Nechvalně proslulý "Džejár" se vrací na místo činu. Tedy konkrétně do Dallasu na známý ranč Southfork. Jeho představitel Larry Hagman, který brzy oslaví osmdesátku, se do role vrátí se vším všudy, tedy i s vlasy, o které během let přišel.