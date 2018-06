V boji s rakovinou mi pomohla marihuana, přiznal Larry Hagman

"Marihuana je mnohem lepší než alkohol nebo tabák, protože ještě nikoho nezabila. Rakovina a chemoterapie mě opravdu srazily na kolena. Zhubl jsem třináct kilo, vážil jsem jen sedmasedmdesát kilo. Marihuana mi pomohla vrátit chuť k jídlu," uvedl Larry Hagman pro německý magazín Bunte.

Od lékařů si nyní vyslechl, že boj nad zákeřnou nemocí zcela vyhrál. Sám připouští, že velký kus práce odvedla i změna jídelníčku, neboť v době největších obtíží přešel k veganské stravě.

Patrick Duffy, Linda Grayová a Larry Hagman

"To byla první věc, kterou jsem udělal po diagnóze. Teď žiju na nápojích ze syrové zeleniny, které sice chutnají otřesně, ale jsem pevně přesvědčen o tom, že mi také pomohly se z toho všeho dostat," dodal herec.

Slavný seriálový J. R. Ewing se letos dočkal i velkého televizního návratu, a to právě díky novým dílům seriálu Dallas, které se začaly točit právě v době, kdy herci nebylo úplně nejlépe. Tehdy ale přiznal, že právě práce bylo to, co mu rovněž dodávalo hodně síly.

"Nedokázal bych si teď představit lepší místo, než je právě show, kterou miluju, s lidmi, které miluju. A mimo to, jak všichni víme, nikdo nemůže držet J. R. na uzdě," vtipkoval Larry Hagman.

Nové díly Dallasu by se u nás měly odvysílat už příští rok. Vysílací práva získala TV Nova.