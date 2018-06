Lano super kvalita

Jmenuju se Lojza Sláma a mám bráchu, se kterým není žádná legrace. T eda, ona s ním legrace občas je,to když si nemůže vzpomenout na nějaký slovo, nebo si naopak nějaký slovo do věty přidá. On je totiž ukrutně malý a úžasně hloupý. Jmenuje se Alfréd. T o s Pepíkem je jiná legrace. Pepík Kolenatý je můj nejlepší kamarád a já na něj nedám dopustit. Zrovna včera jsme s Pepíkem vymysleli, že se vypravíme na výpravu. Úterý je totiž jedinej den, kdy nám na odpoledne naši drahý rodiče nenavalili kupu úkolů a jinejch povinností. S Pepíkem jsme si dali spicha na busový zastávce a neprodleně vyrazili na cestu s kapsama plnejma nezbytností. Já osobně si zapomněl tramvajenku, zato po kapsách mi v žádným případě nemohly chybět skleněnky, karta s Dominátorem, kus drátu, tkanička od boty, sirky, kousek smirkovýho papíru a háček na ryby. To pro všechny případy. Ale copak já, to Pepík se vycajchnoval! Ale o tom až později. O tom potom, jak říkává táta. Má to stejně z literatury nebo z kina. »Pepíku, m ůžem vůbec na skály?« zeptal jsem se na konečný. »Proč bysme nemohli?« »Nechal jsem doma lano. Čím se budem jistit?« »Nedělej si starosti,« opáčil Pepík pohodově, »mám lanko eňo něňo, jedna báseň. Prostě super kvalita. Budeš se divit.« Tak už jsem se na víc neptal. Mount Everest, Ká dvojka, Gerlach, to všecko jsou brnkačky. My máme skálu, který říkáme Divoká Svině. Vysoko nad údolím Břežanskýho potoka. Ta skála je z opuky nebo z břidlice, co já vím. Možná z uschlýho bláta, chyběl jsem na skály ve škole. Každopádně se áčkově drolí. A v tom byl ten kámen, ale kámen úrazu. Pepík lezl první. Jako lasička. Já lezl za ním, ale moc mi to nešlo. Chodidlo jsem měl ještě namožený z lyžování a koleno mě bolelo z fotbalu. Když jsem se konečně vydrápal na nějakej výstupek, m usel jsem si oddychnout. Pode mnou se kývaly borovice, kutálelo se kamení a šuměl potok. A já tam visel a čekal, co bude. Dlouho se nedělo nic. Pak se zpoza převisu nade mnou spustil nějakej hádek a pošimral mě na hlavě. S úlevou jsem zjistil, že je to Pepíkův provaz: »Hážu ti lano, ty hvězdo! Připoutej se. Pomůžu ti.« Odborně jsem se uvázal a začal hledat oporu. Pepík mě provazem trošku nadnášel, ale nic moc. Jak to říkal táta? T ři záchytné body, pamatuj si, radíval mi, i když sám podle mýho nevylezl ani na petřínskou rozhlednu. Dvě ruce a jedna noha, nebo dvě nohy a jedna ruka. To se řekne. Námahou se mi roztřásly všechny končetiny. Začaly se mi dělat mžitky před očima. Když jsem byl v nejlepším, utrhl se pode mnou jeden z těch příšernejch drolivejch šutrů a já se zřítil zpátky na výstupek. Jenomže jištění vzalo za svý,lano se přetrhlo a dolů to taky nešlo. Zatočila se mi hlava. »Vo co gou?« zaznělo nad převisem. »Pepíku, nejde to,« hlesl jsem plačtivě, »nahoru to nejde a dolů taky ne.« »Vydrž, skočím pro pomoc,« ozvalo se ještě a pak se nad krajinou rozprostřelo ticho. Jen kdesi zakřičel nějakej pták a občas zarachotil uvolněnej kámen. Začalo se stmívat. Pepík se záchranným oddílem dorazili za hodinu. Moji zdřevěnělou postavu na skalním výstupku nakonec objevili: mladej hostinskej z nedaleký hospody u nádraží, starej tramp ze srubový osady v postranní úžlabině, dvě důchodkyně neurčitýho věku, toho času na houbách - a Pepík. Můj kamarád. Ta ostuda, když mě dostávali do údolí. Nepřejte si to zažít! »Pepíku, co to vlastně bylo za lano?« zeptal jsem se cestou domů. »Jak jsem říkal, kvalita. Nechápu to. Vždyť to uneslo balík jablek od babičky ze Sobotky!« Podíval jsem se mimoděk k pasu. Kousek toho horolezeckýho zázraku se mi tam ještě pohupoval. Papírovej provázek, jakej se snad už ani nevyrábí!!! Pepíkova ctihodná babička jím ovázala lepenkovou krabici se sladkými plody Českýho ráje. Jablka to vydržela, já ne.