Langmannová začala nový rok odhalením v Playboyi

"Čeká mě postupová státnice z teorie práva, která se dělá v polovině 2. ročníku," říká studentka policejní akademie a Česká Miss 2006. "Jsou na ni sice dva pokusy, ale když se mi nepovede ani jeden, mám smůlu a letím. Je to takové první velké třídění studentů."





Na učitele prý fotografie v lednovém čísle známého pánského časopisu platit nebudou. Renata je nafotila koncem roku na Madeiře a je na nich hodně svůdná i přesto, že se ani při druhé spolupráci s Playboyem nevysvlékla docela. Poprvé to neudělala proto, že fotila ještě v období, kdy měla smlouvu s prezidentkou České Miss Michaelou Maláčovou a odhalování intimních partií svého těla si nemohla dovolit. Pokud by ovšem přišla nabídka potřetí, musela by zajít dál.

"Další podobné focení by už Němci nepovolili. Teď už bych musela jít alespoň do půl těla a to já nemám zapotřebí. Alespoň ne v tomto období," míní Langmannová. O budoucnost se zatím bát nemusí, v diáři na nový rok už má termíny několika módních přehlídek a focení. No a v záloze je přece ještě místo policistky. Pokud tedy u zkoušky uspěje. "Jsem svědomitá studentka a nenechala jsem učení na poslední chvíli, takže jsem stihla projet všechny otázky. Nakonec to bude ale stejně hodně o štěstí," uzavírá.

