Langmannová v Turecku ukázala spodní prádlo i své poprsí

Půvabná kráska byla nejprve donucena odhalit spodní prádlo, když ji při focení v hotelovém komplexu tureckého letoviska Belek hodila do bazénu jedna z účastnic zájezdu, podnikatelka Naďa Kalinovská, se smíchem a slovy: "Kdo by měl jinak zájem tě fotit?" Langmannová totiž právě pózovala na jeho okraji Zdeňku Podhůrskému, který je vášnivým amatérským fotografem.

Do bazénu spadla samozřejmě oblečená a nalíčená a její maminka, která incidentu přihlížela, ihned zavelela: převlíknout do suchého. Oči přítomných se v tu chvíli zabodly do jejího sexy červeného spodního prádla, které při převlékání chtě nechtě spatřilo světlo světa. Nadě Kalinovské vymáchání v bazénu mimochodem za asistence svojí maminky krátce nato oplatila.

Poslední den neuchránila před objektivem fotoaparátu ani své vnady. Ten ji totiž zastihl při sprchování se po koupání v moři. Langmannová se ale rozhodně nemá za co stydět. Prsa má svá, přírodní a tělo výstavní. Shodila totiž v poslední době pár přebytečných kil, které ji dlouho trápily.

"Pořád jsem držela nějaké diety, dokonce skoro nejedla, a stejně to nepomáhalo. Nastartovaly mě až lymfatické masáže, na které jsem začala na radu své kamarádky chodit," prozrazuje Langmannová recept k získání dokonalé postavy. Renata se vrhla i na hraní tenisu, což se odrazilo i na výsledku tenisového turnaje FV Plast Open 2008. Sice ho nevyhrála, ale nebyla ani poslední.