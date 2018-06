Miss Renata Langmannová se po sedmiletém vztahu vdala ve vinařství

Rozlučky se svobodou měla modelka rovnou dvě, a protože chtěla svatbu před novináři utajit, prozradila jen to, že veselka bude na Moravě, odkud pochází, a v kruhu rodiny.

Nevěsta měla šaty od Lukáše Lindnera, který byl i hostem na svatbě. Návrhář oblékl i tři družičky a tři družby.



Svatba začala už v pátek, pro hosty byl připravený sportovní program, večer vrcholil koncertem kapely Dejsi, v které hraje modelčin bratr. Proběhl i křest CD za účasti miss Kateřiny Sokolové a moderátorky Zorky Hejdové. Celou svatbu organizovala kamarádka nevěsty Zuzana Vinzens, která je zároveň ředitelkou Plesu v Opeře.



„Hlavně si svatbu chceme užít,“ plánovala už před rokem Renata Langmannová s tím, že také začíná pomýšlet na dítě.

„Myslím si, že ideální to bude do třicítky. Cítím, že tak by to mělo být správně,“ uvedla blondýnka, která za měsíc oslaví 29. narozeniny (více zde).

Osmatřicetiletý podnikatel chodí s modelkou už sedm let, o ruku ji požádal o Štědrém večeru v roce 2013. Z předchozího vztahu má Novotný patnáctiletou dceru Trinity.