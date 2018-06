Langmannová pustila fotografy pod kalhotky, zářila i Jandová

"Něco jsem shodila, byl to náročný měsíc a hrozně pomalu mi utíkal. Už jsem ráda, že jsem zpátky doma a konečně se vyspím, tam jsme museli vstávat v pět ráno," líčila na vánoční módní show Star Night v kostele Sacre Coeur. V publiku nechyběl její přítel Tomáš, kterého prý její návrat potěšil dvojnásob. "Přiletěla jsem teprve včera a Tomáš na mě čekal na letišti s kytkou. Přišly i moje největší kamarádky Táňa Šedivá a Kristýnka Lebedová, bylo to moc milé. Zvlášť po tom dlouhém vyčerpávajícím letu. Letěla jsem totiž jedenáct hodin z Jihoafrické republiky do Madridu a tam jsem pět hodin čekala na letadlo do Prahy."



Ze soutěže si přivezla hodně zkušeností, nové kontakty, ale také jedno zklamání. "Od začátku jsme věděly, kdo vyhraje. Musela to být dívka z Ruska, protože téhle země se tam všichni kvůli válce s Gruzií bojí. Byla jsem na pokoji s Gruzínkou a líčila mi, jaké hrůzy zažila," vypráví Jandová. A co se jí v rámci programu líbilo nejvíc? "To byl rozhodně výlet na safari. Dostaly jsme kapsáče, volné triko, nasedly do džípů a vyrazily mezi žirafy a lvy, to byla nádhera. Musela jsem se ale současně smát, některé holky totiž i tam obuly podpatky a pečlivě se namalovaly."

O tom, že se Jandová zařadí mezi krásky, které předváděly na Star Night modely předního českého návrháře Luďka Hanáka a exkluzivní spodní prádlo firmy La Marque, se dozvěděla v den odletu z Jihoafrické republiky. První kroky na molu jí dělaly trochu problémy, stejně jako čeština. "Myslela jsem, že upadnu, ještě jsem unavená a trochu se mi pletly nohy. Ale zvládla jsem to," řekla se smíchem Jandová.



Večer zvládla v neposlušném spodním prádle i Renata Langmannová, která na něm pokřtila svůj kalendář nafocený pro Look magazín. Jednu fotku jeho autora Petra Vojtíška v podobě obrazu pak vydražila za čtyřicet tisíc korun.