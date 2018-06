Langmannová prohřála tělo v Egyptě, návrat pokazily bacily

"Nebylo mi dobře, tak jsem v hotelu skoupila místní lékárnu a nevylézala na sluníčko. Mořská nemoc nás naštěstí minula a stejně tak proslulá egyptská faraonova pomsta," říká Langmannová.

Dovolenou si ale jinak užila. Dámská jízda měla dokonalé zázemí v oblasti Makadi v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Tia Heights. "Spojila jsem příjemné s užitečným, ideální kombinace. Fotila jsem jeden den v Egyptě pro novou cestovní kancelář a pak se už jen válela a odpočívala," líčí. "V Čechách začalo pořádně přituhovat, a tak jsem si jela letos užít posledního sluníčka. V Egyptě bylo nádherných 36 stupňů," doplňuje miss a modelka.

S kamarádkou Lenkou si hned první den pořídily brýle a šnorchl a denně plavaly ke korálům, kde obdivovaly krásy Rudého moře. "Potápěči tvrdí, že není nad Egypt a už chápu proč. Nádherné korály, barevné rybičky, viděla jsem i rejnoka, opravdu krása. Uvažuji, že si udělám potápěčský kurz," přemítá Česká Miss, jíž potěšila i plavba na jachtě na ostrov Giftun, který je k potápění jako dělaný.

Renata Langmannová s kamarádkou Lenkou na dovolené v Egyptě

Hned po návratu se Renata opět vrhla do pracovního procesu. Jako modelka už v Čechách prakticky nepracuje, soustředí se na zahraničí. Poslední měsíce tráví nejvíce v Itálii a Německu.

"Musím to zaklepat, ale v zahraničí se mi velmi daří a modelka tam pracuje za úplně jiné honoráře než u nás. I ta nejhůř placená práce je za tisíc eur na den. Mám teď nabídky ještě ze Španělska a také z Ameriky. Lákají mě do Miami. Hodně to zvažuji, protože to už nejsou dvě hodiny autem nebo letadlem domů. V Praze mám úžasného přítele Ondřeje a tak daleko se mi od něj nechce," dodala Langmannová, kterou v Čechách zastupuje stejná agentura jako Taťánu Kuchařovou.