Langmannová na Miss Universe: Mé soupeřky jsou umělé

"Program je ale zajímavý a naprosto úžasná byla třeba návštěva Universal Studios Hollywood. Tady se natáčí většina amerických filmů," řekla česká reprezentantka.

Renata absolvovala mimo jiné nácvik choreografie na finálový večer, zúčastnila se party v Hard Rock Café spojenou s autogramiádou a také uvítací večeře v hotelu, kde je ubytována.

"Potkala jsem na ní Čecha, který žije už třináct let v Los Angeles a pracuje v hotelu jako manažer zahraničního obchodu. Je úžasný. On si mě vlastně našel sám. Když se dověděl, že tu bude Miss Universe, všechno si o mně zjistil. Tak milý člověk se v Česku hned tak nenajde," uvedla Langmannová s tím, že je to gay a její přítel tedy rozhodně žárlit nemusí. Den po finále se chystá Renatin nový kamarád pozvat ji i jejího otce na návštěvu nejzajímavějších míst v Los Angeles.

"Všechny holky se tu strašně předhání, která z nich bude víckrát vyfotografována nebo natočena, což není můj styl," řekla Renata, která podle svých slov také nemá na sobě na rozdíl od mnoha soupeřek nic umělého, ani nehty. Jinak mi ale všichni říkají, že mám krásné oči i úsměv, což je docela příjemné," dodala Česká Miss.