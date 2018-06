Langmannová, Ládová i Hrachovcová chtějí do muzikálu

Hrachovcová s Langmannovou se konkurzu zúčastnily i přesto, že jejich pěvecké kvality nedosahují kvalit profesionálů.

"Vím, kam sahají mé možnosti, takže si od toho neslibuju nic velkého," svěřila se krátce po absolvování konkurzu Renata Langmannová.

"Nejsem zpěvačka, ale pokud bych se do muzikálu dostala, měla bych činoherní roli asi s dvěma písničkami," připustila Hrachovcová.

Zkušenosti se zpěvem ale Kateřina už nějaké má. "Studovala jsem konzervatoř, kde jsme zpěv měli, ale moje silná stránka to není," podotkla. V muzikálu by si podle svých slov ráda zahrála, pokud by byla v tomto oboru talentovaná. "A to nejsem, protože zvládnout zpívat, do toho ještě tancovat a hrát je dost náročné, ale hodně to obdivuji."

Každý zájemce o roli v muzikálu musel přednést jednu rychlou a jednu pomalou skladbu. Na výběr měli hity 80. let Nonstop, Decibely lásky, Každý mi tě, lásko, závidí, Pár přátel a další, s nimiž sklízela úspěchy skupina Kroky Františka Janečka a Michal David.

Organizátoři muzikálu z agentury Goja prověřili několik uchazečů, kteří se do konkurzu přihlásili sami nebo byli pozvaní a ve středu z nich vyberou konkrétní osoby, jimiž role obsadí. "Teprve poté oslovíme herce a zpěváky, které bychom si představovali," řekl Miloš Skalka z tiskového servisu agentury.

Hlavních postav muzikálu Děti ráje bude podle Skalky kolem deseti. "Polovina děje se odehrává v 80. letech a polovina v současnosti, proto musíme vybírat tak, aby postavy mohly zestárnout," vysvětlil s tím, že ideální jsou uchazeči ve věku 25 až 30 let.

Premiéra muzikálu je plánovaná na 1. prosince letošního roku a lístky už jsou v prodeji.