Langmannová coby svůdná Šípková Růženka bojuje proti AIDS

Autorem fotografie, která bude součástí dvanácti snímků nového kalendáře, je fotograf Martin Kámen. Šípkovou Růženku si nevybral náhodou. Letošním tématem je totiž láska a všechny její podoby. Vybral si tedy lásku pohádkovou.

"Jako fotograf se specializuji na inscenovanou uměleckou fotografii a zajímají mě symboly, sny, hisotrie a díla starých mistrů. Symbolika spánku - snů - měsíce a téma této pohádky sahá až do starověkého Řecka a legendě o Endymionovi a Selené, což bude i protipól, tedy druhá fotografie na mé výstavě v Novoměstské radnici. Co se týče kalendáře, jsem nejen jedním z 12 fotografů, ale také jeden z organizátorů charitativního projektu Art For Life a taky trochu snílek a možná právě proto chci s láskou a laskavostí oslovit zejména mladou generaci lidí k boji proti AIDS," objasňuje.

ART FOR LIFE V Česku se virem HIV ročně nakazí desítky lidí. Jen letos v červnu testy odhalily 17 nových případů infekce. Nyní v ČR žije přes 1200 lidí s HIV infekcí. Více než 150 lidí na tuto nemoc zemřelo. Projekt Art For Life na podporu boje proti AIDS vznikl v roce 2008. Zahrnuje kulturní a benefiční akce, jejichž výtěžek je věnován na preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc. V minulých ročnících se v kalendáři Art For Life objevili například Lejla Abbasová, Linda Rybová, Miroslav Šimůnek či Jiří Korn.

Pro focení si autor vybral kamenný altán na pražském Dětském ostrově, který je běžně nepřístupný. Z protějšího břehu focení celé středeční odpoledne sledovaly desítky zvědavců. Modelka, která příští týden oslaví čtyřiadvacáté narozeniny, je na fotografiích jen v lehkém průsvitném župánku. Tomsovi návrhářka Hanna Soukupová oblékla na holé tělo jen dlouhý plášť z brokátu a balónové riflové pumpky.

Langmannová, která nedávno nafotila kampaň pro značku spodního prádla Victoria's Secret, na nabídku Kámena kývla okamžitě. "Pokud jde o charitu, tak si vybírám. Jdu jen do osvědčených projektů, protože jsem se už několikrát spálila," uvedla. "Já pokud můžu, snažím se pomoct," doplnil Tomsa.

Podle fotografa ale není ochoten k práci pro charitu každý. "Usilujeme o to, aby projekt oslovil mladou generaci, která by ho zároveň spoluvytvářela. Každému ale toto kontroverzní téma nesedne, důvodem je především nedostatek informací. Proto akci pořádáme," poznamenal Kámen.

Kompletní tým, který se na fotografii podílel

S Renatou Langmannovou se mu spolupracovalo skvěle. "Nemá žádné manýry missky - celebrity, je velice inteligentní, ochotná, profesionální. Navíc pro mě není provoplánová kráska. Vyzařuje z ní půvab a šarm. Myslím, že bude věkem krásnější a krásnější. Pracuje často v zahraničí a proto asi také ví, že tam je informovanost o AIDS celoroční, v daleko větším rozsahu a spoustu významných osobností boj proti AIDS podporují opravdu ve velkém," uzavírá Martin Kámen.