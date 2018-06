Langerová už přítelkyni netají, vyrazila s ní čistit řeku Sázavu

Posázaví Aneta Langerová dobře zná, jako malá sem jezdila za sestrou Denisou. Kvůli ní se ostatně k veřejně prospěšné akci nechala zlákat. A to i přesto, že k vodáctví nemá zrovna bůhvíjaký vztah. Na tom jsou ostatně se svou přítelkyní,osmatřicetiletou ředitelkou Supraphonu, velmi podobně.

"Vodáctví je pro mě španělská vesnice, loni, když jsem tady byla poprvé, jsem se opravdu hodně bála, protože jsem v kanoi nikdy neseděla. Pak jsem zjistila, že je to komplikovanější než jsem si myslela, takže jsme ze začátku trošku bojovali, chytali jsme se větví a tak podobně. Ale dopadlo to dobře, něco jsme i sesbírali a bylo to fajn," řekla Langerová.

"Letos se to s tím mým vztahem k vodě a lodičkám moc nezměnilo, pořád si ho tvořím. Je to ale hrozně hezká a důležitá akce a ráda ji stejně jako můj bratr Nikola podporuji. Prsty v ní má totiž i naše sestra Denisa, která pracuje ve společnosti Posázaví a zapojila se do ní už před lety," dodala.

S podobnými rozpačitými pocity a určitým strachem z vodního živlu přijela akci i svou přítelkyni podpořit také Iva Milerová. Podle Anety na tom byla o něco líp, alespoň co se týče rozumu. "Iva má každopádně víc rozumu než já, takže bude loďku určitě řídit líp," míní Langerová.

"Myslím, že se toho bojíme tak nastejno, já nejsem velký vodák, ale vodu jako takovou mám ráda," doplňuje ji její o patnáct let starší partnerka.

A co mají obě raději než vodu a vodácké sporty? "Obě rády lyžujeme, sjezdové lyžování je až taková společná vášeň, na horách je nám moc dobře. Já jezdím ráda na koních, ale to se zatím Anet úplně pod kůži nedostalo. Ona zase hraje velmi dobře tenis, ve kterém jsem já zase trošku slabší. Máme se jedna od druhé co učit," tvrdí Milerová.

Aneta Langerová se se svou sexuální orientací dlouho nikomu nesvěřila. První, kdo to stoprocentně věděl, byla až její současná přítelkyně. Maminka jí v dětství umřela, té to říct nestihla, s tátou se odhodlala promluvit ve svých sedmnácti letech. "Chodila jsem s tátou asi tři čtvrtě hodiny po hřišti u nás na chalupě a pořád jsem si říkala, že ho musím trošku uklidnit, než mu to řeknu. Nakonec byl hrozně milej, přijal to strašně v pohodě stejně jako celá rodina. Naopak mi ségra někdy říká, že mi to závidí. Že ti chlapi kolikrát nestojí za to," říká se smíchem zpěvačka, která momentálně koncertuje po Slovensku s Katarínou Knechtovou a cimbálovkou, což je pro ni maximální energie.

"Jsem nonstop někde a nonstop jsem takzvaně nabitá," prohlašuje. V Praze se stavila jen na skok, převzít spolu s Filipem Horáčkem a Martinem Ledvinou Anděla za nejlepší skladbu roku s názvem V bezvětří a kvůli akci na Sázavě, při níž dobrovolníci vyčistili včetně břehů 90 km řeky a odvezli na skládku 30,5 tuny odpadu. V něm bylo vše, od igelitů, přes pet lahve, okapy, kola, lodě, pletivo, až po poklady jako jsou například mikrovlnka, trezor nebo sedačky z autobusů.

Na Slovensko pak Aneta odjížděla spokojená a šťastná, že viděla zase své přátele. "Téměř po měsíci jsem viděla svoji kapelu a byla jsem hrozně nadšená, že takovou kapelu mám a vůbec že mám kolem sebe takový skvělý tým lidí," řekla zpěvačka.

Na vodu s Anetou a její přítelkyní vyrazil i štáb Top Star Magazínu a celou reportáž z na první pohled romantické plavby odvysílá Prima již dnes večer.