Langerová: Už nechci soutěžit!

"Už nechci soutěžit, jelikož soutěží už bylo dost, a já se teď chci věnovat především své práci. Pokud za ní někde dostanu nějaké ocenění, tak budu ráda, ale nebudu se předhánět o prvenství s jinými zpěváky nebo zpěvačkami," řekla Langerová při vyhlášení Desky roku.

"Je hrozně fajn mít přes šedesát pět tisíc prodaných desek, protože v tomto případě nejde o lidi, kteří si moje cédéčko vypálí, ale stojí jim za to si ho koupit. Samozřejmě mě velmi těší, že vytáhnou vlastní peníze ze své šrajtofle, ale hlavně tak oceňují i práci, kterou jsem se do desky snažila vložit, i přes málo času, který jsem na to měla," složila Aneta Langerová poklonu svým fanouškům.

"Všichni finalisté ze soutěže SuperStar jsme samozřejmě rychlokvašky, a ani se k tomu moc nedá dodat. Jenom doufám, že to vezmeme za správný konec a budeme makat, abychom se vypořádali s tím náskokem, který je nám díky soutěži věčně předhazován," věří Aneta Langerová.

Záhorovský je mile překvapen

Své debutové album vydal Julian Záhorovský, další SuperStar, teprve nedávno. Přesto si na Desce roku pódium také užil. Společně s ostatními zpěváky ze semifinále soutěže přebíral cenu pro album SuperStar Top 10 za absolutně nejprodávanější nosič loňského roku.



"Vůbec jsem nečekal, že půjdu-li do soutěže, tak za rok budu přebírat cenu za nejprodávanější album, i když samozřejmě v rámci finálové desítky. I tak mě mile překvapilo, že jsme to vyhráli právě my. Ovšem ta radost není absolutní, jelikož teď musíme všem dokazovat, že to bylo oprávněné," řekl Julian Záhorovský.

"Samozřejmě, že nás někteří lidé nás nemají rádi, poněvadž jsme vystřelili hodně rychle nahoru. Přesto mám zato, že v nás něco je, takže ať nás soudí až za pár let, kdy vydáme nějaké desky," dodal Julian, který se zviditelnil i sázkou s Petrem Novotným, když si do svého pokoje v Pardubicích nainstaloval webkameru. - více zde

Julian Záhorovský si není zcela jistý tím, zda druhé kolo soutěže Česko hledá SuperStar bude mít stejně dobrý výsledek. "S nějakým radostným závěrem bych se neukvapoval, ale přesně nedokážu říct, kam až může dospět další kolo SuperStar. Abych se přiznal, tak už to tolik nesleduji, jelikož na to nemám moc času," přiznal se zpěvák, který se v těchto dnech věnuje hlavně nové desce a nejvíc ho baví koncertování. "Jsem tak mezi lidmi, kteří mají skutečně rádi mé písničky," vysvětlil Julian Záhorovský.