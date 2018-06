Langerová Slavíka nebere moc vážně

"Soutěž samotnou zatím neberu moc vážně, protože mám pocit, že jsem teprve začátečník proti ostatním, kteří už mají hodně práce za sebou. Sama sebe nerada hodnotím, ale na druhou stranu mi přirozeně velice pomáhá velká mediální podpora," uvědomuje si Aneta Langerová.

"Záleží to na lidech, jak se nechali ovlivnit, ale vůbec by mi nevadilo, kdybych si ještě pár let počkala," ujistila zpěvačka.

"Samozřejmě je to fajn, že to ani neumím popsat, ale jak říkám, necítím se na to, být někde na prvních třech příčkách. Prozatím jsem alespoň ráda, že se nám podařilo dohodnout živé vystoupení i s kapelou," přiznala Aneta Langerová podle ní malý zázrak, který se povedl už před samotným sobotním udílením cen Českého slavíka.