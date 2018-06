Langerová i Timko darovali krev. Se strachem, ale bez mdlob

"Daroval jsem poprvé. Neomdlel jsem, takže žádnou negativní zkušenost nemám. Už mi založili kartu, tak myslím, že tu nejsem naposled," řekl Michal. "Možná, že zorganizuju kluky v kapele a přijdeme společně," dodal.

Aneta Langerová se prý k dárcovství odhodlávala dlouho. "Jsem tu kvůli tomu, abych mohla někomu pomoci. Mě to nic nestojí, nic mi to nevzalo, naopak mi to dalo hezký pocit," řekla zpěvačka. "Jsem ráda, že můžu říci lidem, že to není tak špatný, a vyzvat je, aby přišli taky, je to dobrá věc," zdůraznila Langerová.

V ČR bylo loni registrováno zhruba 280 tisíc dárců krve, přitom ještě o pět let dříve jich bylo téměř o sto tisíc víc.

Kryštof Michal, Eva Čerešňáková a Igor Timko

Úbytek dárců podle lékařů způsobuje stárnutí populace, za níž chybí náhrada, mylné představy lidí o dárcovství a to, že už nikdo darování krve hromadně neorganizuje. "Mnoho osob si myslí, že nemůže darovat krev, protože kdysi prodělaly nějakou nemoc, ale jediným omezením je věk," uvedla první česká vicemiss 2007 Eva Čerešňáková, která akci Daruj krev poprvé zorganizovala společně s Českým červeným křížem před dvěma lety.

Cílem akce je podle Čerešňákové upozornit na problém. "Třeba to někdo neodmítá, ale vůbec ho nenapadne, že by mohl takovou dobrou věc udělat. Proto jsem oslovili modelky a zpěváky, kteří mají své fanoušky a mají na ně vliv," vysvětlila. "Většina lidí, které jsme oslovili, reagovala pozitivně, problém je jen čas. Například Zuzana Jandová nebo Lucie Váchová už s námi darovaly krev dvakrát," dodal Čerešňáková.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je registrováno šest tisíc dárců. Denně jich zdravotní sestry obslouží až šedesát. Zájemců prý přibývá před Vánocemi, kdy zřejmě lidé mají větší chuť udělat něco dobrého. Jediným omezením pro dárce je věk a zdravotní stav. Darovat krev mohou lidé ve věku 18 až 65 let.