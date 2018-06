Langer z ODS si odskočil k moderování s miss Žídkovou

"S moderováním mám bohaté zkušenosti z různých politických mítinků, koncertů nebo festivalů, ale v případě přehlídky to byla moje premiéra. Bylo to velmi zvláštní, ale líbilo se mi to. A podle ohlasů to nebylo špatné," řekl iDNES.cz známý politik.

Uvádění společenské akce je podle něj těžká disciplína, v níž je mnohdy velmi obtížné získat si diváky na svoji stranu. "Důležité je, aby moderátor nedominoval, naopak musí celou show oživit i vtipem. A myslím, že se nám to povedlo. Dokonce jsme měli jeden hezký moment během přehlídky tzv. měřenek, tedy obleků na míru, kdy jsme nechali jeden z nich roztrhat, aby model záhy přišel v tom správném," vylíčil průběh akce.

I když je současná politická situace velmi napjatá, Ivan Langer neuvažuje o změně profese. Nabídkám moderování se ale nebrání. "Jako možnou obživu to nevidím, ale když další nabídky přijdou, není důvod je nepřijmout. Jsem rád mezi lidmi a je to zpestření života. Když je muž mezi krásnými ženami, vždycky je mu dobře. A že mou partnerkou byla Monika Žídková, považuju za absolutní vrchol," uzavírá místopředseda ODS.

Přehlídka oděvní firmy z Prostějova proběhla pod heslem Rozloučení s létem. Diváky seznámila s kolekcí pro nadcházející podzim a zimu, ale také s několika modely pro jaro a léto roku 2010. Oblekům dominovaly jemné barvy a precizní střihy.