Langer píše Deník prvorodícího muže

"Napadlo mě to v noci z 30. na 31. prosince. Povídali jsme si o dětech s maminkou mé manželky. Večer jsem si sedl k počítači a celou noc jsem psal. Tak vzniklo prvních dvacet kapitol. Je to vlastně shrnutí pocitů, které muž v těchto okamžicích prožívá. Mohla by to být snad i vhodná příručka pro ostatní nastávající otce," prozradil Ivan Langer.



Politik se na rodičovskou roli připravoval velmi dlouho a zodpovědně. Spolu s blížícím se narozením první dcery si prý uvědomil spoustu věcí. "Člověku proběhne hlavou ledacos. Třeba, že poprvé člověk jedinečně prožívá narození svého prvního dítěte. Až přijdou další, bude to úžasné, ale už to bude trochu jiné. Velmi intenzivní jsou i pocity odpovědnosti, jíž se už nikdy nemůže zbavit. Ty zůstanou v rodičích vlastně na doživotí," zamyslel se Ivan Langer.



Samostatnou a velmi významnou kapitolou Deníku je volba vhodného jména. Místopředseda ODS řekl, že jméno jeho dcery vybírala společně rodinná rada. "Jméno už je vybráno. Zatím je ale tajné a zveřejním je v okamžiku narození. Toto téma tvoří i jednu kapitolu mé knihy. Kladu si tam otázku, zda jméno může být originální a přitom normální. Aby nebylo tuctové a zároveň aby dítěti neublížilo," řekl politik.



Ivan Langer se už dříve přiznal, že očekávání miminka jej naplňuje pocitem štěstí a harmonie. Bude prý vlídný a spravedlivý otec a děti by chtěl mít minimálně tři. Před časem místopředseda ODS prozradil, že uvažuje o své mateřské dovolené na dva až tři roky, aby se mohl na výchově svých dětí přímo podílet. Teď však o odchodu z politické scény neuvažuje. "Svoji výchovnou roli vidím především v pozdním věku. Nejvíc jsem zvědavý na to, jaká osobnost mé dítě bude. Nakolik v něm budu poznávat svoji manželku, nebo sebe. Bude to úžasné období mého života," podotkl Langer.