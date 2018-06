Landovského zbil rozzuřený řidič

Neznámý mladík ve čtvrtek ve slovenském hlavním městě napadl česko-rakouského herce Pavla Landovského za to, že mu vjel s autem do cesty na hotelovém parkovišti. Slovenští lékaři po incidentu nenašli Landovskému žádné vážné poranění, kromě několika modřin a rozkývaného zubu, napsal slovenský list Nový čas. Podle deníku se Landovský při couvání dostal do cesty černému mercedesu, jehož řidič začal vzápětí troubit klaksonem.