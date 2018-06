Landa: Mystiku přes bahníčko nevidíme

Co říkají na Vánoce Milan Baroš, Václav Vydra a Daniel Landa zjistíte v reportáži pod záložkou VIDEO.

Ani u něj nebude u štědrovečerního stolu chybět kapr s bramborových salátem. "Táta dával odjakživa o Vánocích na stůl chléb, peneženku a šupinu z kapra," vupomněl Baroš, a tak tomu prý bude i letos. "Snažím se tuhle tradici dodržovat."

Z Česka na svátky uletí také herec Václav Vydra. Den před Štědrým dnem totiž odlétá s partnerkou Janou Bouškovou do Madridu. "Mám tam nevlastního otce a každý rok za ním jezdím. Letos to vyšlo zrovna na Vánoce. Ale my budeme rádi, uděláme si takové volné Vánoce. Ve Španělsku se drží na Štědrý den jen slavnostní večeře, dárečky si rozdávají až na Tři krále."

Mimo Prahu bude tentokát také Daniel Landa. "Léta mě trýznila nákupní hysterie a pražské zácpy, které provází předvánoční amosféru. Proto jsem se rozhodl zavést tradici: Na začátku prosince se dekuji z Prahy a vracím se až po Vánocích," říká zpěvák, kteréu připadá, jakoby si lidé ze svátků udělali obrovský stres a samotné dny klidu a míru ho pak jen vydýchávali.

"Je to škoda, protože Vánoce jsou přece jenom o něco hlubší, mají velmi zajímavý mystický kořen, ale ten už bohužel pro nános bahníčka nevidíme."

Zvyky se u Landů dodržují hlavně kvůli dětem. "A také proto, že skrz zvyky můžeme využít zájem dětí a objasnit jim poměrně hluboké věci - třeba jestli dárky nosí Ježíšek."