Nor měl za milion „lajků“ u fotky slíbený sex s kamarádkou

Mladý Nor zveřejnil snímek, na němž drží ceduli s nápisem, že pokud se fotka bude líbit milionu lidí, jeho kamarádka sedící vedle něj se s ním vyspí. Zda devatenáctiletá Cathrine Johansenová svůj slib splnila, není jasné, ale poté, co více než milion lidí označilo, že se jim fotka líbí, vtipálek ji stáhl z profilu. Údajně i proto, aby se to nedozvěděl otec kamarádky. Teď však tvrdí, že to byla jen legrace. Oba se znají od střední školy a nikdy nebyli nic víc než přátelé.

Dvojice se patrně nechala inspirovat příběhem dvou malých holčiček z Ameriky, které na svém profilu s fotografií prosily uživatele, aby jejich snímek "lajkovali". Otec jim totiž slíbil štěně, ale jen pod podmínkou, že se jejich žádost bude líbit aspoň milionu lidí na Facebooku.

Holčičky na Facebooku žádaly o milion lajků, aby jim tatínek dovolil koupit pejska.

Rodina se dvěma dcerami a třemi syny přišla o psa kvůli rakovině. Rodiče už dalšího nechtěli, dokud dívky otce nepřesvědčily.

"Ahoj světe. Chceme štěně! Náš tatínek řekl, že ho můžeme mít, pokud získáme milion 'lajků'! Nemyslel si, že to dokážeme," napsaly na profilu nadšené dívky.

Otec profil dívkám založil v úterý 15. ledna. Když se 16. ledna ráno vzbudily, měly už mnohem více než milion "lajků". Ve středu odpoledne středoevropského času to byly už dokonce dva miliony.