Lahody z jahody

Globalizace světového obchodu učinila pohádku O dvanácti měsíčkách nesmyslnou. Maruška se už ani v prosinci nemusí trmácet v hlubokém sněhu hlubokým lesem. Stačí, když zajde do nejbližšího supermarketu, sáhne trochu hlouběji do kapsy své zástěry a čerstvé jahody má i v zimě. Jenže - všimli jste si, že tyhle jahody z bůhvíjak vzdálených končin nejsou úplně ono? Barva sice víceméně odpovídá, ale na jazyku se nerozplynou, šťávy je v nich méně. Ostatně jinak by transport ani nevydržely. I nadále jahody zkrátka mají svůj čas, který přichází v červnu. A že jste je už letos měli s cukrem a se šlehačkou, v knedlících i na dortu? Nevadí, najdou se i další verze. Pamětníci si nejspíš vzpomenou, že jedním z hitů vyhlášeného pražského automatu Koruna kdysi byl chladivý jahodový koktejl. Zkuste tedy vložit do sklenice asi pět jahod a kopeček vanilkové zmrzliny, dolijte mlékem a vše rozmixujte. Nebo zvolte variantu docela prostou, ale chuťově harmonickou - krajíčky tmavého chleba, třeba slunečnicového, potřete vrstvou žervé nebo lučiny a poklaďte jahodami nakrájenými na silnější plátky. Jednoduchý, ale rafinovaný je recept oblíbený v Itálii a ve Francii - šampaňské jahody. Půl kila jahod operte ve studené vodě, ale neotrhávejte stopky. Jahody ponořte na chvíli do 30 cl šampaňského (můžete použít i suché bílé víno, ale šampaňské je lepší). Nechte v cedníku okapat, ale ještě mokré obalte ve 100 g práškového cukru a dejte aspoň na hodinu do chladničky. Pokud máte čas a chuť na složitější přípravu, jsou tady tvarohové noky s jahodovou omáčkou. Utřete v míse 200 g nízkotučného tvarohu se 100 g bílého jogurtu, čtyřmi lžícemi moučkového cukru a nastrouhanou kůrou z jednoho dobře omytého citronu. Čtyři lžičky želatiny nechte nabobtnat a rozpustit podle návodu a vmíchejte do krému. Přidejte 200 g dobře ušlehané šlehačky. Zlehka promíchejte a dejte na dvě hodiny do chladničky ztuhnout. Rozmixujte 200 g jahod s jedním banánem, lžičkou moučkového cukru a 3 cl griotky. Pyré rozdělte na talíře a vkládejte do něj noky vykrajované lžíci z tvarohového krému. Chladničku budete potřebovat i k poslednímu receptu - jahodovému krému. Do 10 cl mléka vsypte 2 lžíce krupicového cukru, nechte projít varem a pak horké mléko postupně za stálého šlehání přilévejte do tří rozšlehaných žloutků. Směs ochlaďte a pak do ní zašlehejte 150 g Hery a 150 g rozmixovaných jahod. Do pohárů klaďte střídavě vrstvu krému a vrstvu jahod (dalších 150 g) nakrájených na tenké plátky. Před podáváním nechte hodinu v chladničce.