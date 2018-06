Lahodný orientální nápoj, nebo bezbarvé kloktadlo?

Nejlepší čaj musí být zmačkaný jako boty mongolského jezdce,zakroucený jako lalok silného vola, rozprostřený jako mlha stoupající z úvozu, lesklý jako jezero hlazené zefýrem a mokrý a měkký jak jemná hlína čerstvě zkropená deštěm. Tak pravil čínský básník Lu Yu. Bezpochyby tím neměl na mysli papírové namáčecí sáčky s čajovou drtí, které jsou běžnou rekvizitou v českých a moravských kuchyních. A už vůbec ne "odvar z křížal", jak bývají svými odpůrci nazývány čaje ovocné,které postrádají chuť, vůni i povzbuzující účinky pravého nápoje z lístků a pupenů čajovníku čínského nebo assamského.Čaji, druhému nejrozšířenějšímu nápoji na světě, hned po vodě,u nás moc nedáme. Vypijeme každý v průměru 25 litrů za rok - dvakrát méně než limonád a šestkrát méně než piva. Není ani divu při způsobu, jakým je obvykle připravován. A přitom příprava dokonalého čaje nevyžaduje o mnoho více času ani úsilí než obvyklé namočení papírového sáčku do hrnku s horkou vodou. Vyberte si ten správný druh čaje podle své chuti a vsypejte odpovídající množství, tedy zhruba jednu lžičku na jeden šálek, do keramického nebo bambusového sítka. Konvici, která by měla být skleněná, keramická nebo porcelánová, vypláchněte horkou vodou, aby se předem nahřála. Vložte do ní sítko a zalijte čaj horkou vodou. Horkou, nikoliv vroucí, protože ta ztrácí schopnost vyluhovat z čaje žádoucí látky. Ideální je okamžik, kdy je voda těsně pod bodem varu. Poznáte jej podle toho, že se ode dna nádoby začínají uvolňovat bublinky. Louhujte 3 až 5 minut, podle chuti. Odborníci tvrdí, že větší množství louhované kratší dobu dává čaji spíše povzbuzující účinky, menší množství louhované delší dobu, spíše účinky uklidňující. Zelený čaj můžete (v nepříliš dlouhém časovém odstupu) zalít opakovaně. Někdy je dokonce druhý nálev méně svíravý,a tedy chutnější. Černý čaj používejte zásadně jen jednou. Pak přelijte do šálku, používaného jen a jen na čaj, nikoliv na kávu, jejíž pach čaj znehodnocuje. A konvičku vypláchněte vodou. Neum ývejte ji saponátem a nesnažte se odstranit tmavý nános na stěnách. Usazenina pomáhá udržet chuť a vůni čaje. Tak - lahodný a voňavý čaj máte v šálku a je otázka, co do něj vlastně lze přidat. Milan Křivánek, majitel pražské Růžové čajovny,tvrdí, že čaj lze skutečně vychutnat, jen je-li čistý,a opravdový znalec do něj proto nepřidává nic, ani cukr. Kupříkladu politik Miroslav Macek, který prý pije čaj pětkrát denně a pokaždé jiný, také nesladí a připouští jen přídavek slivovice, ovšem toliko při nachlazení. K snídani si ale dopřává čaj s mlékem, o němž anglický spisovatel maďarského původu George Mikes píše: "Jakmile byl osvěžující, aromatický orientální nápoj přidáním studeného mléka a cukru přeměněn v bezbarvé kloktadlo bez chuti a zápachu, stal se z něj rázem národní nápoj Velké Británie a Irska." Tak si vyberte. Dilema můžete vyřešit jako chytrá horákyně tím, že zvolíte čaj-nečaj, tedy čaj mate,který se připravuje nikoliv z lístků čajovníku, ale spařením rozdrcených usušených listů cesmíny paraguajské. Srká se trubičkou zvanou bombilla z nádobky zhotovené z tykve a má lehce kouřovou vůni a nahořklou svíravou chuť. Je oblíbený zejména v Jižní Americe, ale je k dostání i v některých českých čajovnách i s náčiním k jeho konzumaci. A co hlavně - výjimečným způsobem zahání hlad a povzbuzuje, aniž by vyvolal následnou únavu.